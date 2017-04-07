Бартра не думает о возвращении в «Барселону»

Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра не планирует возвращаться в «Барселону», за которую он выступал ранее. Он доволен тем, как развиваются его дела в немецком клубе.

«Я чувствую себя в «Боруссии» просто отлично. Практически всегда я выхожу на поле, что придает мне уверенности в своих силах. Я настолько наслаждаюсь футболом, что думаю лишь о каждом следующем матче, а не о возвращении в «Барселону», – приводит слова Бартры Sport Bild.

В текущем сезоне Бартра сыграл в 17 матчах, в которых отдал три результативные передачи. За «Барселону» он выступал с 2009 года по 2016. За это время он сыграл 103 матча, забив шесть голов.