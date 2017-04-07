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    Бартра не думает о возвращении в «Барселону»

    Защитник дортмундской «Боруссии» Марк Бартра не планирует возвращаться в «Барселону», за которую он выступал ранее. Он доволен тем, как развиваются его дела в немецком клубе.

    «Я чувствую себя в «Боруссии» просто отлично. Практически всегда я выхожу на поле, что придает мне уверенности в своих силах. Я настолько наслаждаюсь футболом, что думаю лишь о каждом следующем матче, а не о возвращении в «Барселону», – приводит слова Бартры Sport Bild.

    В текущем сезоне Бартра сыграл в 17 матчах, в которых отдал три результативные передачи. За «Барселону» он выступал с 2009 года по 2016. За это время он сыграл 103 матча, забив шесть голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2017 10:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 8 апреля 2017, 14:46

      потому что в РЕАЛЕ до сих пор БЭЙЛ играет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 7 апреля 2017, 19:04

      пока не думает, до поры до времени ))

      0
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 7 апреля 2017, 12:01

      Ясен пень

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