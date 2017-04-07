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    Спаллетти может возглавить «Интер», если не выиграет с «Ромой» скудетто

    Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить «Интер» после завершения текущего сезона. Представители миланского клуба уже встретились со специалистом и провели переговоры. Стоит отметить, что контракт 58-летнего итальянца с римлянами заканчивается летом 2017 года.

    Спаллетти не скрывает, что если ему не удастся выиграть с «Ромой» скудетто в этом сезоне, то он покинет Рим. В «Интере» рассматривали кандидатуру Антонио Конте, но тот решил остаться в «Челси». Ранее сообщалось, что Спаллетти может возглавить «Ювентус» и «Тоттенхэм».

    В текущем сезоне «Рома» после 30 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на 6 очков.

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    Источник: Football Italia

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    07.04.2017 10:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +28

      Вамфири 8 апреля 2017, 16:41

      Интер и Юва без него обойдутся!!!
      пусть в Тотем едет!

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве 7 апреля 2017, 22:20

      Рома вряд ли найдёт более лучшую замену и Интер вряд ли с ним станет лучше...

      -1
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      Рейтинг: +382

      лёха72 7 апреля 2017, 17:01

      плохо что сезон пошёл

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 7 апреля 2017, 11:31

      Конечно Пиоли не уровень Интера,если он хочет бороться за скудетто.Авантюра с Конте так и осталась авантюрой ,это было и так понятно с Спаллетти им реально может подойти ,но я не понимаю этих разговоров об его уходе из Ромы,прежде всего кто является инициатором ,если клуб, то зачем это им,команда не только показывает хорошею игру во второй половине сезона,но и выполняет задачу прямого попадания в ЛЧ,а бороться за чемпеонство с таким Юве.просто не реально ,это стало понятно еще когда они купили Игуаина за 90 млн.,так что ни каких поводов увольнять Лучано просто нет,вот если он сам хочет уйти в Интер ,тогда это более понятно,поживем увидем.

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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 7 апреля 2017, 10:55

      Утка

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      Рейтинг: +352

      mauxa 7 апреля 2017, 10:51

      Бред. Пиоли останется!!!

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      Рейтинг: -45

      stream15 7 апреля 2017, 10:44

      Не зря Зенит тренировал.

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