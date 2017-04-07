Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Спаллетти может возглавить «Интер», если не выиграет с «Ромой» скудетто

Спаллетти может возглавить «Интер», если не выиграет с «Ромой» скудетто

7 апреля 2017, 10:29
7

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить «Интер» после завершения текущего сезона. Представители миланского клуба уже встретились со специалистом и провели переговоры. Стоит отметить, что контракт 58-летнего итальянца с римлянами заканчивается летом 2017 года.

Спаллетти не скрывает, что если ему не удастся выиграть с «Ромой» скудетто в этом сезоне, то он покинет Рим. В «Интере» рассматривали кандидатуру Антонио Конте, но тот решил остаться в «Челси». Ранее сообщалось, что Спаллетти может возглавить «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне «Рома» после 30 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на 6 очков.

Фантазиста: угадай события мадридского дерби и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Интер Спаллетти Лучано
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
stream15
1491551041
Не зря Зенит тренировал.
Ответить
mauxa
1491551464
Бред. Пиоли останется!!!
Ответить
Avatar 2
1491551729
Утка
Ответить
hevbn 28
1491553882
Конечно Пиоли не уровень Интера,если он хочет бороться за скудетто.Авантюра с Конте так и осталась авантюрой ,это было и так понятно с Спаллетти им реально может подойти ,но я не понимаю этих разговоров об его уходе из Ромы,прежде всего кто является инициатором ,если клуб, то зачем это им,команда не только показывает хорошею игру во второй половине сезона,но и выполняет задачу прямого попадания в ЛЧ,а бороться за чемпеонство с таким Юве.просто не реально ,это стало понятно еще когда они купили Игуаина за 90 млн.,так что ни каких поводов увольнять Лучано просто нет,вот если он сам хочет уйти в Интер ,тогда это более понятно,поживем увидем.
Ответить
лёха72
1491573689
плохо что сезон пошёл
Ответить
АнтонзаЮве
1491592829
Рома вряд ли найдёт более лучшую замену и Интер вряд ли с ним станет лучше...
Ответить
Вамфири
1491658917
Интер и Юва без него обойдутся!!! пусть в Тотем едет!
Ответить
Главные новости
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
1
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
10:16
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
1
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
3
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
Все новости
Все новости
Стало известно, какую звезду подпишет «Галатасарай» после Батракова
08:23
1
Чемпион Европы-2020 завершил карьеру
Вчера, 23:40
Украинский форвард сделал угрожающее заявление
Вчера, 13:29
22
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
13 августа
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
13 августа
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
13 августа
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
13 августа
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+