Спаллетти может возглавить «Интер», если не выиграет с «Ромой» скудетто

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти может возглавить «Интер» после завершения текущего сезона. Представители миланского клуба уже встретились со специалистом и провели переговоры. Стоит отметить, что контракт 58-летнего итальянца с римлянами заканчивается летом 2017 года.

Спаллетти не скрывает, что если ему не удастся выиграть с «Ромой» скудетто в этом сезоне, то он покинет Рим. В «Интере» рассматривали кандидатуру Антонио Конте, но тот решил остаться в «Челси». Ранее сообщалось, что Спаллетти может возглавить «Ювентус» и «Тоттенхэм».

В текущем сезоне «Рома» после 30 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице Серии А, отставая от «Ювентуса» на 6 очков.

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