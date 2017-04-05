Спаллетти может сменить Покеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне работающий с «Ромой», может возглавить «Тоттенхэм». По информации источника, руководство английского клуба рассматривает итальянского специалиста в качестве замены Маурисио Покеттино, который может покинуть команду.

Сообщается, что «шпоры» готовы предложить Спаллетти трехлетний контракт с годовым окладом в 4,5 миллиона евро.

Действующий контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2017 года. Ранее отмечалось, что перед началом следующего сезона Спаллетти может возглавить «Ювентус».