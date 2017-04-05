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    Спаллетти может сменить Покеттино на посту главного тренера «Тоттенхэма»

    Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, ныне работающий с «Ромой», может возглавить «Тоттенхэм». По информации источника, руководство английского клуба рассматривает итальянского специалиста в качестве замены Маурисио Покеттино, который может покинуть команду.

    Сообщается, что «шпоры» готовы предложить Спаллетти трехлетний контракт с годовым окладом в 4,5 миллиона евро.

    Действующий контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2017 года. Ранее отмечалось, что перед началом следующего сезона Спаллетти может возглавить «Ювентус».

    Источник: Football Italia

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    05.04.2017 19:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 6 апреля 2017, 00:19

      Да....пусть возглавит и развалит Тоттенхэм,будет круто:-)

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 5 апреля 2017, 20:54

      да? и куда же покет уйдёт из курятника??

      0
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      Рейтинг: +48

      EastJuice 5 апреля 2017, 20:41

      Чё за бред!!! Заебали хуйню писать. С каждым днем новости всё хуже. Не именно на эту тему а вообще в целом.

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