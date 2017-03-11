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    Спаллетти достиг договоренности с «Ювентусом»

    «Ювентус» рассматривает главного тренера «Ромы» Лучано Спаллетти как претендента на замену Массимилиано Аллегри, если последний решит покинуть туринский клуб по завершении сезона. По информации Corriere della Sera, между сторонами уже имеется устная договоренность.

    Соглашение экс-наставника «Зенита» с «волками» рассчитано до нынешнего лета, поэтому «старой синьоре» не придется платить компенсацию римлянам.

    Напомним, что Аллегри прочат на место Унаи Эмери в «ПСЖ» или Арсена Венгера в «Арсенал».

    В текущем сезоне «Рома» под руководством Спаллетти идет на втором месте в Серии А, отставая от лидирующего «Ювентуса» на 11 очков. Также «джаллоросси» вышли в 1/8 финала Лиги Европы, где в первом матча на выезде уступили «Лиону» (2:4).

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.03.2017 12:43
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +173

      agrmark 11 марта 2017, 15:12

      Счастливого пути!!

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      Рейтинг: +1381

      marslond 11 марта 2017, 14:22

      Юве из Ромы всё тянет Пьянич, Спалетти... кто следующий?))

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      Рейтинг: +38

      Zelim2909 11 марта 2017, 14:10

      Арсеналу не помещает такой тренер как Алегре))) не думаю что он уйдет, если только что бы испытать себя где то в другом чемпионате!!!! Юве нужен тот кто уметь побеждать в лиги чемпионов а Спалете не дает такой уверености!!!

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 11 марта 2017, 13:29

      Надеюсь Спала в ЮВЕ не будет

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      Рейтинг: +624

      juvseriy 11 марта 2017, 13:09

      Арсенал мне кажется интереснее, лига топовая, конкуренция больше, и денег не так много как у ПСЖ, в этом тоже свой интерес когда ты можешь купить многих, но не всех кого хочешь). В арсенале зарплатой не обидят я думаю)

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 11 марта 2017, 12:56

      Непонятно зачем ему уходить.

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