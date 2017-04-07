«Спартак» поздравил Селихова с днем рождения

Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравления своему вратарю Александру Селихову с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 23 года.

«Сегодня исполняется 23 года голкиперу «Спартака» Александру Селихову. С днем рождения, Александр», – говорится в сообщении пресс-службы.

Селихов перебрался в «Спартак» в конце прошлого года. С этого момента он ни разу не появлялся на поле в составе первой команды в официальных матчах.