«Спартак» поздравил Селихова с днем рождения

Присоединяюсь к поздравлениям!!!!!
Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравления своему вратарю Александру Селихову с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 23 года.
«Сегодня исполняется 23 года голкиперу «Спартака» Александру Селихову. С днем рождения, Александр», – говорится в сообщении пресс-службы.
Селихов перебрался в «Спартак» в конце прошлого года. С этого момента он ни разу не появлялся на поле в составе первой команды в официальных матчах.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 7 апреля 2017 г.