Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» поздравил Селихова с днем рождения

    Пресс-служба «Спартака» опубликовала поздравления своему вратарю Александру Селихову с днем рождения. Сегодня голкиперу исполнилось 23 года.

    «Сегодня исполняется 23 года голкиперу «Спартака» Александру Селихову. С днем рождения, Александр», – говорится в сообщении пресс-службы.

    Селихов перебрался в «Спартак» в конце прошлого года. С этого момента он ни разу не появлялся на поле в составе первой команды в официальных матчах.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.04.2017 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 7 апреля 2017, 14:09

      Присоединяюсь к поздравлениям!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Дмитрий ФКСМ 7 апреля 2017, 11:30

      С Днюхой Саня , жалко что не номер один (

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 7 апреля 2017, 11:26

      С днюхой,Санек!!!верю,что ты будешь номер ОДИН совсем скоро

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 апреля 2017, 11:12

      Поздравляю с днём рождения, Александр. Может быть зря перешёл в другой
      клуб.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > vladimir-7 8 апреля 2017, 02:56

      Ох как зря-то ещё, но с днюхой поздравляю...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 7 апреля 2017, 11:09

      С Днюхой!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun 7 апреля 2017, 10:51

      Жалко парня как вратаря. Без практики в основе может потерять в мастерстве.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 7 апреля 2017, 10:23

      С Днюхой! Эх, не замариновать бы парня... Но он знал на что шёл, поэтому морально должен был быть готов. В следующем сезоне вполне может стать основным

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 7 апреля 2017, 10:17

      С днюхой Саня !!!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11