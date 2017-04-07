Газизов отказался комментировать возможное сокращение участников Премьер-лиги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к возможному сокращению количества участников Премьер-лиги. Напомним, что на днях президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о такой инициативе.

— Как вы относитесь к заявлению об изменении лимита и сокращении количества участников чемпионата?

— Я с ними ознакомился, но буду их комментировать только после того, как мы с коллегами соберемся, и я выскажу им свою точку зрения.

— То есть эти темы ранее не поднимались на общих собраниях РФПЛ?

— Поднимались, но в статусе обсуждения.

— Тогда как вы будете голосовать на субботней конференции РФС по вопросу утверждения «Стратегии развития футбола в России до 2030 года», если в ней есть пункт о сокращении числа клубов РФПЛ?

— Пункта о сокращении РФПЛ в стратегии нет. Есть мнения множества клубов – кто-то за, кто-то против. Кто окажется прав, покажет время.