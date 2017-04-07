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    Газизов отказался комментировать возможное сокращение участников Премьер-лиги

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о своем отношении к возможному сокращению количества участников Премьер-лиги. Напомним, что на днях президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о такой инициативе.

    — Как вы относитесь к заявлению об изменении лимита и сокращении количества участников чемпионата?

    — Я с ними ознакомился, но буду их комментировать только после того, как мы с коллегами соберемся, и я выскажу им свою точку зрения.

    — То есть эти темы ранее не поднимались на общих собраниях РФПЛ?

    — Поднимались, но в статусе обсуждения.

    — Тогда как вы будете голосовать на субботней конференции РФС по вопросу утверждения «Стратегии развития футбола в России до 2030 года», если в ней есть пункт о сокращении числа клубов РФПЛ?

    — Пункта о сокращении РФПЛ в стратегии нет. Есть мнения множества клубов – кто-то за, кто-то против. Кто окажется прав, покажет время.

    Источник: Известия

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    07.04.2017 08:49
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