Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Урал»: «Мы в финале!»

    Пресс-служба «Урала» после победы команды в рамках 1/2 финала Кубка России над «Рубином» (2:1) опубликовала в сети фото футболистов, празднующих в раздевалке выход в финал турнира.

    «Мы в финале!» – говорится в сообщении екатеринбуржского клуба на официальной странице в Twitter.

    Напомним, соперником «Урала» по финальному матчу Кубка России станет «Локомотив», который ранее обыграл «Уфу» (1:0). Встреча пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.04.2017 19:24
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +431

      Dimon013 7 апреля 2017, 10:31

      Так держать!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +110

      Firevet 7 апреля 2017, 00:16

      Молодцы пельмени! Так держать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 6 апреля 2017, 21:55

      Футбольный бог рассудит, мотивация на уровне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 6 апреля 2017, 21:25

      Молодчики! Ну а в ЛЕ значит Локомотив

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39

      tie90s 6 апреля 2017, 20:46

      Молодцы. Достойно сыграли. Поздравляю

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 апреля 2017, 20:18

      урал молодцы. пусть победить сильнейший

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 6 апреля 2017, 19:34

      Урал-молодцы!!
      Даже " менеджер кризиса" Ромчик,так успешно справившийся со своими обязанностями в Кубани, не смог справиться с Уралом!!!
      Удачи вам с Локомотивом!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > семёнычев 6 апреля 2017, 19:48

      Удачи с Локомотивом?ты хочешь,чтобы Россию в Лиге Европы представлял Урал,а не ЛОКО!?!?!?!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch > Ахудуба Ахуели 6 апреля 2017, 19:51

      Ну 2 мая посмотрим....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > AtticusFinch 6 апреля 2017, 20:15

      Мне вообще хочется, чтобы Россию представляли в Европе мотивированные футболисты, такие как Азмун,Полоз,Кудряшов...
      Лучше даже без Азнуна))
      Чтобы пацаны, которые никто и звать никак,показывали всё, что умеют и ещё чуть- чуть...
      Ведь даже если не получилось у Ростова, то Лестер доказал, что чудеса бывают...
      Разве Урал не доказал,что дорогущий Рубин ничего не стоит?
      Локо сильнее, пусть пробует выигрывать на классе, а Уралу- удачи!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > семёнычев 6 апреля 2017, 20:55

      что одни, что другие не покажут ничего в ЛЕ
      обоим усиливаться надо, а некем и денег нет. особенно Уралу

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11