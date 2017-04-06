«Урал»: «Мы в финале!»

Пресс-служба «Урала» после победы команды в рамках 1/2 финала Кубка России над «Рубином» (2:1) опубликовала в сети фото футболистов, празднующих в раздевалке выход в финал турнира.

«Мы в финале!» – говорится в сообщении екатеринбуржского клуба на официальной странице в Twitter.

Напомним, соперником «Урала» по финальному матчу Кубка России станет «Локомотив», который ранее обыграл «Уфу» (1:0). Встреча пройдет 2 мая в Сочи на стадионе «Фишт».