Алькантара подпишет с «Баварией» новое соглашение

Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к продлению контракта с немецким клубом. По информации источника, руководство мюнхенцев довольно игрой 25-летнего испанца в нынешнем сезоне.

Ожидается, что хавбек подпишет с «Баварией» новое соглашение до 2021 года. Нынешний трудовой договор игрока истекает летом 2019 года.

Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «Барселона» и «Реал».

В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Алькантара забил четыре гола и сделал четыре результативных паса в 21 матче.