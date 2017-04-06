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    Алькантара подпишет с «Баварией» новое соглашение

    Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к продлению контракта с немецким клубом. По информации источника, руководство мюнхенцев довольно игрой 25-летнего испанца в нынешнем сезоне.

    Ожидается, что хавбек подпишет с «Баварией» новое соглашение до 2021 года. Нынешний трудовой договор игрока истекает летом 2019 года.

    Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «Барселона» и «Реал».

    В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Алькантара забил четыре гола и сделал четыре результативных паса в 21 матче.

    Источник: Kicker.de

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    06.04.2017 12:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 апреля 2017, 13:20

      Всё правильно, я рад. Незачем усиливать конкурентов, как в случае с Тони Кроосом в 2014.

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