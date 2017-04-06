Алькантара подпишет с «Баварией» новое соглашение

Всё правильно, я рад. Незачем усиливать конкурентов, как в случае с Тони Кроосом в 2014.
Полузащитник «Баварии» Тиаго Алькантара близок к продлению контракта с немецким клубом. По информации источника, руководство мюнхенцев довольно игрой 25-летнего испанца в нынешнем сезоне.
Ожидается, что хавбек подпишет с «Баварией» новое соглашение до 2021 года. Нынешний трудовой договор игрока истекает летом 2019 года.
Ранее сообщалось, что в услугах полузащитника заинтересованы «Барселона» и «Реал».
В нынешнем розыгрыше Бундеслиги Алькантара забил четыре гола и сделал четыре результативных паса в 21 матче.