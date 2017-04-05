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Жиру и Косиельни за 85 миллионов могут перейти в «Марсель»

5 апреля 2017, 20:40
3

Руководство «Марселя» рассматривает вариант приобретения двух футболистов «Арсенала». Речь идет о нападающем Оливье Жиру и защитнике Лоране Косиельни.

Как сообщает источник, французская команда во время летнего трансферного окна готова серьезно потратиться на приобретения и намерена заплатить за двух игроков лондонского клуба 85 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Жиру провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. В активе Косиельни – 27 встреч и один забитый мяч.

Источник: Goal.com
Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига Марсель Арсенал Косиельни Лоран Жиру Оливье
Комментарии (3)
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lisal
1491416962
За такие денежки можно и продать.
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Antoshka2015
1491417028
30 за двоих это максимум
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Kulimen
1491418230
Вот это подарок Венгеру. Хотя больше пахнет уткой
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