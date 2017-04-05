Жиру и Косиельни за 85 миллионов могут перейти в «Марсель»

Руководство «Марселя» рассматривает вариант приобретения двух футболистов «Арсенала». Речь идет о нападающем Оливье Жиру и защитнике Лоране Косиельни.

Как сообщает источник, французская команда во время летнего трансферного окна готова серьезно потратиться на приобретения и намерена заплатить за двух игроков лондонского клуба 85 миллионов фунтов стерлингов.

В нынешнем сезоне Жиру провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. В активе Косиельни – 27 встреч и один забитый мяч.