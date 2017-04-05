Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жиру и Косиельни за 85 миллионов могут перейти в «Марсель»

    Руководство «Марселя» рассматривает вариант приобретения двух футболистов «Арсенала». Речь идет о нападающем Оливье Жиру и защитнике Лоране Косиельни.

    Как сообщает источник, французская команда во время летнего трансферного окна готова серьезно потратиться на приобретения и намерена заплатить за двух игроков лондонского клуба 85 миллионов фунтов стерлингов.

    В нынешнем сезоне Жиру провел за «Арсенал» в АПЛ 20 матчей, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. В активе Косиельни – 27 встреч и один забитый мяч.

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 20:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 5 апреля 2017, 21:50

      Вот это подарок Венгеру. Хотя больше пахнет уткой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Antoshka2015 5 апреля 2017, 21:30

      30 за двоих это максимум

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      lisal 5 апреля 2017, 21:29

      За такие денежки можно и продать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11