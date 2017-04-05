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    Руни не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче против «Сандерленда»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о характере повреждения нападающего Уэйна Руни, пропустившего матч АПЛ против «Эвертона» (1:1). По словам специалиста, форвард вряд ли сможет сыграть в предстоящей встрече против «Сандерленда».

    «Руни повредил обе лодыжки, сложно сказать, сможет ли он сыграть. Не так легко восстановиться от таких повреждений в течение нескольких дней», – сказал Моуринью.

    Матч против «Сандерленд» – «Манчестер Юнайтед» состоится 9 апреля и начнется в 15:30 по московскому времени.

    Источник: ФК «Манчестер Юнайтед»

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    05.04.2017 15:41
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