Шаваев: «Все хотят играть в «Барселоне», но нужно здраво оценивать свои силы»

Полузащитник «Амкара» Алихан Шаваев рассказал о том, как начинал карьеру в «Спартаке-Нальчик», а также заявил, что здраво оценивает свои силы в вопросе попадания в топ-клуб.

– В детстве я ходил на стадион в Нальчике, как раз команда вышла в Премьер-лигу, и, конечно, мечтал играть за нее. Но «Спартак» через семь лет вылетел, и как раз в это время я начал играть на профессиональном уровне. Всегда надо стремиться к большему, и на тот момент моей целью было – попасть в РФПЛ, а потом уже – попытаться пробиться в топ-клуб.

– О «Барселоне» или «Манчестере», получается, не мечтали?

– Все хотят играть за «Барселону», но надо же здраво оценивать свои силы.

24-летний Шаваев выступает за «Амкар» с 2014 года.