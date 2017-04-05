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  • В следующем сезоне появится потолок зарплат для молодых игроков РФПЛ

В следующем сезоне появится потолок зарплат для молодых игроков РФПЛ

5 апреля 2017, 10:16
13

Со следующего сезона в российской Премьер-лиге может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов. На данный момент в лиге работают над деталями такого предложения, которое поступило из клубов.

«Ряд клубов РФПЛ вышли с предложением ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Пока это только предложение, которое надо обсуждать. Мы очень тщательно подойдем к этому вопросу.

Возраст еще не определили. Предложено два варианта – 23 года и 21 год. Планируем, что со следующего сезона РФПЛ введем этот потолок. Пока это только предложение», – сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (13)
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Болельщик Реал Мадрида
1491377801
Нужно не только ввести ограничение зарплат молодым игрокам, но и не молодым тоже. Платить им не миллионы евро, 100-200 тысяч рублей в месяц. При такой заработной плате в России можно вполне комфортно жить. Можно купить квартиру в ипотеку и платить за нее. Купить машину и еще на жизнь останется. А вот если игрок показывает хорошие результаты, не плохо провел сезон, забил много голов или раздал много хороших передач, в конце сезона можно выписать премию в виде пару миллионов.
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RedGreenHooligan
1491378523
да вы чтооооо.... это надо было сделать еще лет 10 назад!!! Ну ладно хоть поздно, но начали думать головой, а не тем местом, откуда ноги ростут
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slavko33002
1491379288
Давно пора.
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Чеба
1491379690
Потолок ледяной, дверь скрипучая.....)
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Amalyy912
1491379697
нужно отменять лимит!ну или хотя бы система 10+15...чтоб конкуренция была!а всякие потолки зарплат - бред....вместо зарплаты можно получать подарки, в т.ч. и денежные...и не прикопаешься!
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Cant Stop
1491380914
Потолок это сколько? мб и Потолок устроит, чтоб не стараться
Ответить
Казак88
1491381529
И отдельной строкой для...Кокорина!
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Asbjorn
1491381795
Для всех надо
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Добрый Вжух
1491386045
Лучше бы лимит отменили, даже ежу понятно что это убивает Российский футбол.
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ivanthebest
1491395662
Систему откатов в России ещё никто не отменял. Поэтому данный шаг это лишь не более чем пыль в глаза.
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