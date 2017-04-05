В следующем сезоне появится потолок зарплат для молодых игроков РФПЛ

Со следующего сезона в российской Премьер-лиге может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов. На данный момент в лиге работают над деталями такого предложения, которое поступило из клубов.

«Ряд клубов РФПЛ вышли с предложением ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Пока это только предложение, которое надо обсуждать. Мы очень тщательно подойдем к этому вопросу.

Возраст еще не определили. Предложено два варианта – 23 года и 21 год. Планируем, что со следующего сезона РФПЛ введем этот потолок. Пока это только предложение», – сообщил президент лиги Сергей Прядкин.