Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В следующем сезоне появится потолок зарплат для молодых игроков РФПЛ

    Со следующего сезона в российской Премьер-лиге может быть введен потолок зарплат для молодых футболистов. На данный момент в лиге работают над деталями такого предложения, которое поступило из клубов.

    «Ряд клубов РФПЛ вышли с предложением ввести потолок зарплат для молодых футболистов. Пока это только предложение, которое надо обсуждать. Мы очень тщательно подойдем к этому вопросу.

    Возраст еще не определили. Предложено два варианта – 23 года и 21 год. Планируем, что со следующего сезона РФПЛ введем этот потолок. Пока это только предложение», – сообщил президент лиги Сергей Прядкин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.04.2017 10:16
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 апреля 2017, 15:34

      Систему откатов в России ещё никто не отменял. Поэтому данный шаг это лишь не более чем пыль в глаза.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +32

      Добрый Вжух 5 апреля 2017, 12:54

      Лучше бы лимит отменили, даже ежу понятно что это убивает Российский футбол.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 5 апреля 2017, 11:43

      Для всех надо

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1318

      Казак88 5 апреля 2017, 11:38

      И отдельной строкой для...Кокорина!

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 5 апреля 2017, 11:28

      Потолок это сколько? мб и Потолок устроит, чтоб не стараться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +174

      Amalyy912 5 апреля 2017, 11:08

      нужно отменять лимит!ну или хотя бы система 10+15...чтоб конкуренция была!а всякие потолки зарплат - бред....вместо зарплаты можно получать подарки, в т.ч. и денежные...и не прикопаешься!

      9
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 5 апреля 2017, 11:08

      Потолок ледяной, дверь скрипучая.....)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 5 апреля 2017, 11:01

      Давно пора.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 5 апреля 2017, 10:48

      да вы чтооооо.... это надо было сделать еще лет 10 назад!!! Ну ладно хоть поздно, но начали думать головой, а не тем местом, откуда ноги ростут

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2017, 10:36

      Нужно не только ввести ограничение зарплат молодым игрокам, но и не молодым тоже. Платить им не миллионы евро, 100-200 тысяч рублей в месяц. При такой заработной плате в России можно вполне комфортно жить. Можно купить квартиру в ипотеку и платить за нее. Купить машину и еще на жизнь останется. А вот если игрок показывает хорошие результаты, не плохо провел сезон, забил много голов или раздал много хороших передач, в конце сезона можно выписать премию в виде пару миллионов.

      8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11