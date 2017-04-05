Тимощук: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук сравнил противостояние петербургского клуба и московского «Спартака» с противостоянием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

«Сравнить, конечно, можно. Но в чемпионате России любой матч «Зенита» с московской командой можно в определенной степени назвать дерби. Эти команды являются футбольными раздражителями друг для друга.

«Спартак» – самый принципиальный соперник. В этом сезоне команда идет лидером, но мы должны сделать все возможное, чтобы изменить эту ситуацию», – сказал Тимощук.

После 21 тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 48 очками. «Зенит» делит второе-третье места с ЦСКА. Отставание от лидера составляет шесть очков.