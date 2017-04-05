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  • Тимощук: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

Тимощук: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

5 апреля 2017, 07:55
8

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук сравнил противостояние петербургского клуба и московского «Спартака» с противостоянием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

«Сравнить, конечно, можно. Но в чемпионате России любой матч «Зенита» с московской командой можно в определенной степени назвать дерби. Эти команды являются футбольными раздражителями друг для друга.

«Спартак» – самый принципиальный соперник. В этом сезоне команда идет лидером, но мы должны сделать все возможное, чтобы изменить эту ситуацию», – сказал Тимощук.

После 21 тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 48 очками. «Зенит» делит второе-третье места с ЦСКА. Отставание от лидера составляет шесть очков.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Динамо К Шахтер Тимощук Анатолий
Комментарии (8)
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Ортапед
1491368543
Принципиальный соперник Зенита -это сам Зенит.
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vladimir-7
1491369105
Изменить ситуацию с лидером чемпионата не может только один Зенит, а могут это сделать все команды РФПЛ.
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dyema
1491371227
В не очень далёкие времена Зениту прощали всё ради победы над Спартаком, сейчас этого мало!
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turist82
1491372932
А для Спартака, самый принципиальный противник - ЦСКА, равно как и для ЦСКА - Спартак. Зенит уж потом...
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SeniorMoroz91
1491376066
Спартак не в курсе правда об этом...обычная игра)
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Опорник84
1491377019
В нынешней ситуации для Спартака любой соперник должен быть принципиальным, если хотим выиграть чемпионат!
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Каратель помойников
1491380920
попал Толя в болото,что сказать, пока в зинаиде есть скунсы дзю и коко не изменить ничего
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ZENIT-59
1491389509
Противостояние Зенит-Спартак было еще при Союзе,практически всегда на этих играх был аншлаг!Вообще-то это противостояние двух столиц.Когда Зенит впервые стал Чемпионом в Первопристольной было очень много недовольных! Так что эти принципиальные игры надолго!
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