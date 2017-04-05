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    Тимощук: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

    Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук сравнил противостояние петербургского клуба и московского «Спартака» с противостоянием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

    «Сравнить, конечно, можно. Но в чемпионате России любой матч «Зенита» с московской командой можно в определенной степени назвать дерби. Эти команды являются футбольными раздражителями друг для друга.

    «Спартак» – самый принципиальный соперник. В этом сезоне команда идет лидером, но мы должны сделать все возможное, чтобы изменить эту ситуацию», – сказал Тимощук.

    После 21 тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 48 очками. «Зенит» делит второе-третье места с ЦСКА. Отставание от лидера составляет шесть очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.04.2017 07:55
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 5 апреля 2017, 13:51

      Противостояние Зенит-Спартак было еще при Союзе,практически всегда на этих играх был аншлаг!Вообще-то это противостояние двух столиц.Когда Зенит впервые стал Чемпионом в Первопристольной было очень много недовольных! Так что эти принципиальные игры надолго!

      0
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 5 апреля 2017, 11:28

      попал Толя в болото,что сказать, пока в зинаиде есть скунсы дзю и коко не изменить ничего

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 5 апреля 2017, 10:23

      В нынешней ситуации для Спартака любой соперник должен быть принципиальным, если хотим выиграть чемпионат!

      0
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      Рейтинг: +217

      SeniorMoroz91 5 апреля 2017, 10:07

      Спартак не в курсе правда об этом...обычная игра)

      2
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      Рейтинг: +2697

      turist82 5 апреля 2017, 09:15

      А для Спартака, самый принципиальный противник - ЦСКА, равно как и для ЦСКА - Спартак. Зенит уж потом...

      4
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      Рейтинг: +2269

      dyema 5 апреля 2017, 08:47

      В не очень далёкие времена Зениту прощали всё ради победы над Спартаком, сейчас этого мало!

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 апреля 2017, 08:11

      Изменить ситуацию с лидером чемпионата не может только один Зенит, а могут
      это сделать все команды РФПЛ.

      3
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      Рейтинг: +68

      Ортапед 5 апреля 2017, 08:02

      Принципиальный соперник Зенита -это сам Зенит.

      -1
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