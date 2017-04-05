Тимощук: «Спартак» – самый принципиальный соперник «Зенита»

Противостояние Зенит-Спартак было еще при Союзе,практически всегда на этих играх был аншлаг!Вообще-то это противостояние двух столиц.Когда Зенит впервые стал Чемпионом в Первопристольной было очень много недовольных! Так что эти принципиальные игры надолго!
Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук сравнил противостояние петербургского клуба и московского «Спартака» с противостоянием киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».
«Сравнить, конечно, можно. Но в чемпионате России любой матч «Зенита» с московской командой можно в определенной степени назвать дерби. Эти команды являются футбольными раздражителями друг для друга.
«Спартак» – самый принципиальный соперник. В этом сезоне команда идет лидером, но мы должны сделать все возможное, чтобы изменить эту ситуацию», – сказал Тимощук.
После 21 тура «Спартак» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 48 очками. «Зенит» делит второе-третье места с ЦСКА. Отставание от лидера составляет шесть очков.