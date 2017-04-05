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  • Василий Березуцкий: «Деньги заработать в России в футболе тяжело. Поэтому все загибается»

Василий Березуцкий: «Деньги заработать в России в футболе тяжело. Поэтому все загибается»

5 апреля 2017, 07:29
43

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал в программе «Футбол России» на телеканале «Россия-24» свое мнение относительно причин, по которым российский футбол остановился в развитии. Футболист уверен, что все дело в бюджетном финансировании многих клубов.

– Спад сборной наблюдается на протяжении полутора лет. Чем он объясняется?

– В России практически любой спорт дотационный. Во всем мире – это бизнес. Большой бизнес с новыми методиками, вложением сумасшедших денег в детские программы и тренировочные процессы. Мы, к сожалению, остановились в этом развитии, и мы ничего не делаем, но хотим, чтобы у нас что-то получалось. То поколение, которое было в 2008 году, было последним, которое работало в тех же условиях, не считая климатические, с другим миром. Двигатель всего – это бизнес, это деньги. Когда ты думаешь, что вырастил игрока и его продал – это из главных двигателей прогресса. У нас 75-80 процентов клубов – бюджетные, либо их спонсируют государственные компании. Деньги заработать в России в футболе тяжело. Поэтому все потихонечку загибается, останавливается. Тот же лимит, который у нас существует, тоже одна из причин. Мы должны вставать на другие рельсы.

– Посмотрите на «Рубин» – из 40 игроков на контрактах только один был вызван в национальную сборную.

– Когда мы спонсируем деньги из бюджета, когда это не частная команда, как ЦСКА или «Краснодар» или «Спартак», у нас появляются легионеры, которые вообще не должны здесь появляться. Я трачу не свои деньги и покупаю плохой хлеб, а деньги либо бюджета, либо какой-то компании. И мне все равно, кто приедет. Я там где-то деньги взял, здесь еще что-то. Где-то заработал. И приезжают легионеры, которые в принципе здесь абсолютно не нужны. Для развития футбола это нужно убрать.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Березуцкий Василий
Комментарии (43)
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Амба Нагорск
1491367242
Разжалобил! sms-ку на какой номер выслать?
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kykyi
1491367314
Не ожидал. Все верно, согласен. Пока не перестанем содержать большой спорт за счет бюджета, так и будем деградировать.
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vladimir-7
1491368149
В. Березуцкий расставил всё по своим местам. Молодец и нам всё стало ясно!
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Dimonadze
1491368544
Правильно
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ИванЯ
1491370987
Все согласны, только когда загибается очередной Амкар, Томь или Шиник болельщики маршами или другими способами просят администрацию региона, губернатора, или даже президента о поддержке своего клуба. Ребят это двойные стандарты давайте будем последовательны все через это место будет.
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Павел Амурский
1491372218
Как красиво стелет.
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RedWhiteFans2
1491373347
В чем то он прав, только не все решается деньгами. В 80-е таких денег не было, однако Лобановский сделал прекрасное Динамо Киев, а Бесков "Спартак". Дух и любовь к футболу были высшей мотивацией в то время чем сейчас миллионы Дзюбы и Кокорина.
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kara-mba
1491376396
Васиному опыту надо верить!
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Dmitriy 71
1491376398
В одном он прав. Гос предприятия не должны содержать команды. На счет лимита, убери его и в том же Рубине наших не будет совсем, а будут средненькие легионеры. Да и в том же ЦСКА будет больше легов, чем сейчас. Они же дешевле. Все наладить очень просто. Лимит ужесточить до 2-3 легов, а вот зарплату урезать в разы и сделать ее зависимой от результата, т.е. оклады не большие , а премиальные солидные. Тогда они(футболисты) будут рвать и метать на поле, а не как Кокорин, ходить пешком.
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Болельщик Реал Мадрида
1491376467
А по моему скромному мнению, нужно лишить клубы бюджетного финансирования. Пусть клубы, сами решают свои финансовые проблемы. Пусть в дело вступит "естественный отбор". Вот только проблема может быть в том, что все клубы, которые играют более или менее все рано находятся на зарплате у компаний, которые приватизировали буржуи. Я Имею в виду такие клубы как "Спартак", "ЦСКА", "Зенит", "Локомотив". Их так или иначе все равно спонсируют на народное достояние России, а толку нет. Если их лишить этого финансирования, то они все равно загнуться.Нет ни престижа, ни гордости, что российский футбол интересен в Европе куда мы так стремимся. Менеджмент провальный, маркетинга нет. Атрибутику наших клубов, в России покупают не особо хорошо, а в Европе это вообще никому не нужно. Теле права на чемпионат никто не покупает, кроме российских граждан. Я помню как телеканал "Наш футбол" был самостоятельным и подлежал отдельной подписке на канала системы "НТВ+", а сейчас его принудительно засунули в спортивный пакет телеканалов, потому, что даже в России это телеканал за 150 рублей в месяц никому не нужен был. За то наши функционеры и мудко критикуют чемпионат Испании, обвиняя его что там смотреть не на что, что это битва двух команд. Испанские команды, уже который год по пять шесть команд выставляют в еврокубки. А у нас понастроили стадионов и подарили их клубам. Вот только эти стадионы лягут на баланс бюджета, потому что клубы не в состоянии тянуть их. Они стлько не зарабатывают, сколько в них постоянно вкладывают. Постоянно помогаю ФК "Томь", потому, что у них нет денег на зарплату. Зачем вообще в Сибири футбол. Развивайте там зимние виды спорта. Как можно играть там где 9 месяцев в году мороз и снег идет.
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