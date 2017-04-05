Василий Березуцкий: «Деньги заработать в России в футболе тяжело. Поэтому все загибается»

Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал в программе «Футбол России» на телеканале «Россия-24» свое мнение относительно причин, по которым российский футбол остановился в развитии. Футболист уверен, что все дело в бюджетном финансировании многих клубов.

– Спад сборной наблюдается на протяжении полутора лет. Чем он объясняется?

– В России практически любой спорт дотационный. Во всем мире – это бизнес. Большой бизнес с новыми методиками, вложением сумасшедших денег в детские программы и тренировочные процессы. Мы, к сожалению, остановились в этом развитии, и мы ничего не делаем, но хотим, чтобы у нас что-то получалось. То поколение, которое было в 2008 году, было последним, которое работало в тех же условиях, не считая климатические, с другим миром. Двигатель всего – это бизнес, это деньги. Когда ты думаешь, что вырастил игрока и его продал – это из главных двигателей прогресса. У нас 75-80 процентов клубов – бюджетные, либо их спонсируют государственные компании. Деньги заработать в России в футболе тяжело. Поэтому все потихонечку загибается, останавливается. Тот же лимит, который у нас существует, тоже одна из причин. Мы должны вставать на другие рельсы.

– Посмотрите на «Рубин» – из 40 игроков на контрактах только один был вызван в национальную сборную.

– Когда мы спонсируем деньги из бюджета, когда это не частная команда, как ЦСКА или «Краснодар» или «Спартак», у нас появляются легионеры, которые вообще не должны здесь появляться. Я трачу не свои деньги и покупаю плохой хлеб, а деньги либо бюджета, либо какой-то компании. И мне все равно, кто приедет. Я там где-то деньги взял, здесь еще что-то. Где-то заработал. И приезжают легионеры, которые в принципе здесь абсолютно не нужны. Для развития футбола это нужно убрать.