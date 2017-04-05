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    Василий Березуцкий: «Деньги заработать в России в футболе тяжело. Поэтому все загибается»

    Защитник ЦСКА Василий Березуцкий высказал в программе «Футбол России» на телеканале «Россия-24» свое мнение относительно причин, по которым российский футбол остановился в развитии. Футболист уверен, что все дело в бюджетном финансировании многих клубов.

    – Спад сборной наблюдается на протяжении полутора лет. Чем он объясняется?

    – В России практически любой спорт дотационный. Во всем мире – это бизнес. Большой бизнес с новыми методиками, вложением сумасшедших денег в детские программы и тренировочные процессы. Мы, к сожалению, остановились в этом развитии, и мы ничего не делаем, но хотим, чтобы у нас что-то получалось. То поколение, которое было в 2008 году, было последним, которое работало в тех же условиях, не считая климатические, с другим миром. Двигатель всего – это бизнес, это деньги. Когда ты думаешь, что вырастил игрока и его продал – это из главных двигателей прогресса. У нас 75-80 процентов клубов – бюджетные, либо их спонсируют государственные компании. Деньги заработать в России в футболе тяжело. Поэтому все потихонечку загибается, останавливается. Тот же лимит, который у нас существует, тоже одна из причин. Мы должны вставать на другие рельсы.

    – Посмотрите на «Рубин» – из 40 игроков на контрактах только один был вызван в национальную сборную.

    – Когда мы спонсируем деньги из бюджета, когда это не частная команда, как ЦСКА или «Краснодар» или «Спартак», у нас появляются легионеры, которые вообще не должны здесь появляться. Я трачу не свои деньги и покупаю плохой хлеб, а деньги либо бюджета, либо какой-то компании. И мне все равно, кто приедет. Я там где-то деньги взял, здесь еще что-то. Где-то заработал. И приезжают легионеры, которые в принципе здесь абсолютно не нужны. Для развития футбола это нужно убрать.

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.04.2017 07:29
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 5 апреля 2017, 18:39

      не играть так вещать....

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 апреля 2017, 11:15

      Поколению Аршавина повезло. Они учились играть в Союзе, а стали основными в командах мастеров когда клубы начали прилично оплачивать их труд. Ну, а дальше начался бардак, когда областные начальники захотели иметь свои команды за счет бюджета. Тут все и остановилось. Плюс детский футбол куда-то исчез...

      1
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 апреля 2017, 11:14

      Хохлам почти 100 лет втирали о нас плохо, и они теперь все зомбированы!!

      0
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      Рейтинг: +264

      IVAN53 5 апреля 2017, 11:12

      Вы что все пургу несёте?
      всё начинается с рождения!!! Идеология в стране была другая!!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2017, 10:36

      но самая главная беда в нашем футболе что в командах что в РФС сидят не профессионалы те которые разбираются в футболе кто сам когда то играл должны быть и в каждой команде и тем более в РФС а то там держат свадебного генерала которому скоро 90 лет, а остальные или бизнесмены или депутаты дилетанты

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2017, 10:14

      А по моему скромному мнению, нужно лишить клубы бюджетного финансирования. Пусть клубы, сами решают свои финансовые проблемы. Пусть в дело вступит "естественный отбор". Вот только проблема может быть в том, что все клубы, которые играют более или менее все рано находятся на зарплате у компаний, которые приватизировали буржуи. Я Имею в виду такие клубы как "Спартак", "ЦСКА", "Зенит", "Локомотив". Их так или иначе все равно спонсируют на народное достояние России, а толку нет. Если их лишить этого финансирования, то они все равно загнуться.Нет ни престижа, ни гордости, что российский футбол интересен в Европе куда мы так стремимся. Менеджмент провальный, маркетинга нет. Атрибутику наших клубов, в России покупают не особо хорошо, а в Европе это вообще никому не нужно. Теле права на чемпионат никто не покупает, кроме российских граждан. Я помню как телеканал "Наш футбол" был самостоятельным и подлежал отдельной подписке на канала системы "НТВ+", а сейчас его принудительно засунули в спортивный пакет телеканалов, потому, что даже в России это телеканал за 150 рублей в месяц никому не нужен был. За то наши функционеры и мудко критикуют чемпионат Испании, обвиняя его что там смотреть не на что, что это битва двух команд. Испанские команды, уже который год по пять шесть команд выставляют в еврокубки. А у нас понастроили стадионов и подарили их клубам. Вот только эти стадионы лягут на баланс бюджета, потому что клубы не в состоянии тянуть их. Они стлько не зарабатывают, сколько в них постоянно вкладывают. Постоянно помогаю ФК "Томь", потому, что у них нет денег на зарплату. Зачем вообще в Сибири футбол. Развивайте там зимние виды спорта. Как можно играть там где 9 месяцев в году мороз и снег идет.

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2017, 10:29

      вы молодец почти во всем с вами полностью согласен но Абрамович разве не буржуй он поднялся где за счет кого он что сам заработал свои миллиарды тоже самое Галицкий он где свои магазины построил по всей России и торгует не всегда хорошим товаром но он хоть не берет из гос.казны и это ему пример другим да и в АПЛ там тоже самое хозяева зарабатывают огромные бабки за счет своих корпораций где трудятся простой народ это бизнес так и должно быть но у нас все по другому у нас всякие Томи и Кубани Лучи им подобные просят деньги у своих губернаторов а те должны отрывать эти бабки из бюджетов а спрашивается на кой это все надо вот в Казани построили великолепный стадион но почему то постоянно там не играют зрителей на Рубин ходит 5-6 тыс и откуда они берут деньги закупать пачками легионеров и половину сидят на лавке и зачем все это

      2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 5 апреля 2017, 10:13

      В одном он прав. Гос предприятия не должны содержать команды. На счет лимита, убери его и в том же Рубине наших не будет совсем, а будут средненькие легионеры. Да и в том же ЦСКА будет больше легов, чем сейчас. Они же дешевле. Все наладить очень просто. Лимит ужесточить до 2-3 легов, а вот зарплату урезать в разы и сделать ее зависимой от результата, т.е. оклады не большие , а премиальные солидные. Тогда они(футболисты) будут рвать и метать на поле, а не как Кокорин, ходить пешком.

      2
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > Dmitriy 71 5 апреля 2017, 10:44

      Ну как дешевле...при курсе доллара в 30 рублей так, наверное, и было, но при курсе в 60...ЦСКА из-за чего подсел:доходы в рублях, расходы преимущественно в долларах + стадион; вот и получается, что самой дорогой покупкой последних лет был Витиньо...По поводу "сдельной" оплаты труда (когда оплата напрямую зависит от результата) в случае её введения наша лига опустится ниже некуда, поскольку любое предложение Лиг СНГ или Европы будет куда выгоднее для воспитанников ДЮСШР, потому что там платят стабильно, а здесь ещё "побегать надо на команду"...да, наша Лига при этом станет самобытной, будут играть патриоты, но соперничество с тугими кошельками мы проиграем вчистую...есть 2 подхода: играем для себя или играем на Еврокубки...для первого варианта и воспитанников хватит, а вот для второго увы нет...а доходы от Еврокубков и от национальных турниров это две разные цифры...таким образом, подводя итог, футбол сегодня - это и коммерция в том числе, а для частной коммерции любые ограничения - зло, с которым она будет непримиримо бороться, поэтому вряд ли наши клубы самостоятельно придут к той системе, о которой ты говоришь...

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      Рейтинг: +244

      kara-mba 5 апреля 2017, 10:13

      Васиному опыту надо верить!

      -2
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > kara-mba 5 апреля 2017, 10:30

      Я думаю,что Василий как к нему бы плохо не относились, может по праву считаться лучшим защитником со времен Онопко. На фоне европейских Рамоса, Пике, Терри и прочих, он никто, но на уровне нашего футбола, он самый лучший. Вот и делаем вывод, какой уровень нашего футбола.

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Болельщик Реал Мадрида 5 апреля 2017, 10:59

      Самый лучший защитник в России - это Игнашевич, но никак не Березуцкий.

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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Nesterenko 5 апреля 2017, 11:19

      Да, такой же. Вспомни как он на Евро привез нам "наши проблемы".

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > Бриг 5 апреля 2017, 11:41

      Ну неудачно вынес мяч, бывает со всеми. Он сильнее и техничнее Васи, а сейчас сдал потому что стар. Вася еще больше касячил.

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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > Nesterenko 5 апреля 2017, 18:33

      Возможно, возможно! Просто я не смотрю российский футбол. Меня не интересуют подобные вещи...

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      Рейтинг: +86

      lokomotyv 5 апреля 2017, 10:09

      тяжело, рассказывать не надо

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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 апреля 2017, 10:05

      Зачем искать проблему глобально ? Причем здесь развитие футбола ? Вся беда в безответственности футболистов и отсутствии сплоченности коллектива в команде.

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