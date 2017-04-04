Широков: «Разве игроки «Спартака» не валялись бы и не тянули время при счете 2:1 в их пользу?»

Экс-хавбек «Спартака» и сборной России Роман Широков, возглавляющий ныне Общероссийский профессиональный союз, считает, что «Оренбург» не стоит обвинять в неспортивном поведении в матче 21-го тура РФПЛ с красно-белыми (2:3). По его словам, спартаковцы в подобной ситуации поступили бы аналогично.

Напомним, в концовке встречи на «Открытие Арене» игроки «Оренбурга» несколько раз оказывались на газоне, после чего не спешили подниматься, затягивая таким образом время.

«Можно подумать, «Спартак» бы не валялся и не тянул время, если бы вел 2:1 в концовке. Это нормальное явление. Не заметил какого-то особенно неспортивного поведения «Оренбурга». Другое дело – игроки «Оренбурга» сами себе привезли гол в концовке, но это меня не касается, тренер расскажет им, что не получилось. Но мне показалось, что проблем в концовке можно было избежать, если бы некоторые игроки действовали иначе», – сказал Широков.

Благодаря вчерашней победе лидирующий в таблице «Спартак» вновь увеличил свое преимущество над ЦСКА и «Зенитом» до шести очков.