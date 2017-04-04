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    Широков: «Разве игроки «Спартака» не валялись бы и не тянули время при счете 2:1 в их пользу?»

    Экс-хавбек «Спартака» и сборной России Роман Широков, возглавляющий ныне Общероссийский профессиональный союз, считает, что «Оренбург» не стоит обвинять в неспортивном поведении в матче 21-го тура РФПЛ с красно-белыми (2:3). По его словам, спартаковцы в подобной ситуации поступили бы аналогично.

    Напомним, в концовке встречи на «Открытие Арене» игроки «Оренбурга» несколько раз оказывались на газоне, после чего не спешили подниматься, затягивая таким образом время.

    «Можно подумать, «Спартак» бы не валялся и не тянул время, если бы вел 2:1 в концовке. Это нормальное явление. Не заметил какого-то особенно неспортивного поведения «Оренбурга». Другое дело – игроки «Оренбурга» сами себе привезли гол в концовке, но это меня не касается, тренер расскажет им, что не получилось. Но мне показалось, что проблем в концовке можно было избежать, если бы некоторые игроки действовали иначе», – сказал Широков.

    Благодаря вчерашней победе лидирующий в таблице «Спартак» вновь увеличил свое преимущество над ЦСКА и «Зенитом» до шести очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2017 18:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 5 апреля 2017, 08:36

      солидарен с тобой Роман про концовку матча)) сказал - как отрезал.

      0
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 4 апреля 2017, 23:16

      Какой экс хавбек Спартака. Это тело со Спартаком вообще никак не надо ставить рядом .

      1
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 4 апреля 2017, 22:19

      Главное как-то забыл)))) 4) 6 минут компенсированного времени в равной степени касалось обеих команд. Кто мешал тому же "Оренбургу" опять забить 2 мяча за 2 минуты? Ответ прост-никто!

      1
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 4 апреля 2017, 22:12

      Почему столько шума? Пора уже расставить все точки. 1) Игроки "Оренбурга" конечно имели права использовать так называемые "маленькие футбольные хитрости". Увы, футбол сейчас без этого невозможен. 2) Главный судья имел право назначить и более 6-ти минут компенсированного времени (кстати, в АПЛ и других европейских чемпионатах это норма при таком течении 2-го тайма). И все слёзы и сопли завистников можно отсылать к пункту №1))) И желательно перед этим посмотреть следующее: (Компенсация потерянного времени - К продолжительности любого из таймов следует добавить время, потерянное по
      следующим причинам:
      • замена игроков
      • паузы в игре для оценки серьезности травмы игроков
      • эвакуация травмированных игроков с поля для оказания им медицинской помощи
      • умышленное затягивание времени игры
      • какая-либо иная причина
      Арбитр имеет право компенсировать потерянное время на свое усмотрение).
      Смешно уже... И наконец: 3) Роман может говорить что угодно....это его черта (как и поступки). Именно поэтому он ни для кого так своим и не стал.

      2
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      Рейтинг: +11234

      alp 4 апреля 2017, 22:01

      спартак собрал неплохое нападение но оборона у них просто аллес

      0
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > alp 5 апреля 2017, 08:51

      Главное забить больше чем пропустить )

      0
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      Рейтинг: +133

      gera123 4 апреля 2017, 21:52

      Теперь понятно почему широков не прижился в Спартаке. Он валяться хотел, а его заставляли, о бож, в футбол играть

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 4 апреля 2017, 21:51

      Ну в принципе Рома прав.
      Возмутило другое.Игроки Оренбурга это делали как на показательных выступлениях.Упал игрок в центре, судья свистнул, игрок увидел, сделал вид , что подымается, судья отвернулся, игрок упал снова .Фернандо врезается в болгарина, болгарин делает шаг в сторону, смотрит на судью, хватается за морду лица, падает и бьётся в жестоких конвульсиях, к границе поля подъезжает карета скорой помощи. Всё. Финиш. Мама дорогая, роди меня обратно.
      Комеди Клаб отдыхает.

      -1
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 4 апреля 2017, 20:36

      Не надо оправдывать - ни Спартаку ни другим не надо валяться- это

      то не красит наш футбол -и уж тем более тебе игроку об этом говорить

      2
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 4 апреля 2017, 20:21

      да все тянут время если это нужно в матче ! просто оренбург слишком рано начал да и перестарался в этом дав судье повод добавить 6 минут !

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 4 апреля 2017, 20:15

      Да все тянут время, не вопрос, просто некоторые ммм... люди с оригинальным мышлением, считают, что 6 добавленных минут не за что, хотя Спартаку хватило и 5 ))

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