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    Джанаев не принимает участия в тренировках из-за травмы

    Травма голкипера «Ростова» Сослана Джанаева пока мешает ему проводить тренировки с командой. В настоящий момент страж ворот продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного прошлой осенью.

    «Сослан Джанаев пока не тренируется с командой. Вратарь не до конца залечил старую травму плеча», – сообщил пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Джанаев принял участие в 13-ти встречах, пропустив девять голов. В последний раз 30-летний футболист появлялся на поле 27 ноября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2017 13:59
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