Джанаев не принимает участия в тренировках из-за травмы

Травма голкипера «Ростова» Сослана Джанаева пока мешает ему проводить тренировки с командой. В настоящий момент страж ворот продолжает восстанавливаться после повреждения, полученного прошлой осенью.

«Сослан Джанаев пока не тренируется с командой. Вратарь не до конца залечил старую травму плеча», – сообщил пресс-атташе ростовчан Иван Бодылевский.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Джанаев принял участие в 13-ти встречах, пропустив девять голов. В последний раз 30-летний футболист появлялся на поле 27 ноября.