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    Анчелотти назвал мифом слухи о переходе Дибалы в «Баварию»

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что слухи о возможном переходе в стан мюнхенцев нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы являются мифом. Спекуляции на эту тему были вызваны высказыванием председателя правления немецкого клуба Карл-Хайнца Румменигге, заявившего, что красные думают о таком футболисте, как 23-летний аргентинец.

    «Дибала – очень хороший игрок. Но эти слухи сродни мифу. «Бавария» сосредоточена на своей игре и последующих матчах. У нас нет времени думать об этих мифах», – сказал Анчелотти.

    В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 33-х поединках, отметившись 14-ю голами и семью результативными передачами.

    Источник: Goal.com

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    04.04.2017 13:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +32

      Добрый Вжух 4 апреля 2017, 16:47

      Баварии нужен быстрый форвард, Левандовски довольно медлительный.

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