Анчелотти назвал мифом слухи о переходе Дибалы в «Баварию»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что слухи о возможном переходе в стан мюнхенцев нападающего «Ювентуса» Пауло Дибалы являются мифом. Спекуляции на эту тему были вызваны высказыванием председателя правления немецкого клуба Карл-Хайнца Румменигге, заявившего, что красные думают о таком футболисте, как 23-летний аргентинец.

«Дибала – очень хороший игрок. Но эти слухи сродни мифу. «Бавария» сосредоточена на своей игре и последующих матчах. У нас нет времени думать об этих мифах», – сказал Анчелотти.

В нынешнем сезоне Дибала принял участие в 33-х поединках, отметившись 14-ю голами и семью результативными передачами.