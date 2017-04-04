Мата вернется в строй через две недели

Стали известны сроки восстановления полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Напомним, что испанскому футболисту сделали операцию на пахе.

Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек выбыл на длительный срок. По информации источника, игрок планирует восстановиться уже через две недели к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», который пройдет 21 апреля.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мата забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 22 играх.