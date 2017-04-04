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    Мата вернется в строй через две недели

    Стали известны сроки восстановления полузащитника «Манчестер Юнайтед» Хуана Маты. Напомним, что испанскому футболисту сделали операцию на пахе.

    Ранее сообщалось, что 28-летний хавбек выбыл на длительный срок. По информации источника, игрок планирует восстановиться уже через две недели к ответному матчу 1/4 финала Лиги Европы против «Андерлехта», который пройдет 21 апреля.

    В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мата забил шесть голов и сделал три результативные передачи в 22 играх.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.04.2017 11:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 5 апреля 2017, 05:03

      Хорошо если Мата вернется в строй!

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