«Манчестер Юнайтед» надолго лишился Маты

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата перенес операцию. Сообщается, что в последнее время он жаловался на боли в паху. Сроки восстановления игрока неизвестны, но до конца нынешнего сезона он может уже не выйти на поле.

Интересно, что за три последних сезона Мата не пропустил из-за травмы ни одной игры. В нынешнем футбольном году он провел в английской Премьер-лиге 22 матча, забив шесть голов и сделав три голевых паса.

Стоимость Маты оценивается в 31 миллион евро.