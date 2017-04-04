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    Нигматуллин: «Спартак» показал чемпионский характер. Так слагаются легенды»

    Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:2). Напомним, что красно-белые по ходу встречи упустили преимущество в два мяча, но в итоге одержали победу благодаря голу Квинси Промеса на 95-й минуте.

    «Я предупреждал всех относительно «Оренбурга». Только вчера вернулся из Турции, где видел, как команда Роберта Евдокимова проводила контрольный матч. Я наслаждался их слаженной работой. Понятно, что игроков высокого класса в составе нет, но командными действиями это нивелируется. Малейшее послабление — и «Оренбург» им сразу воспользовался.

    Третий гол Боккетти, который не засчитали, в душе расслабил «Спартак». С такой командой, как «Оренбург», нужно все время держать концентрацию. Нужно отдать должное спартаковцам, они смогли собраться и отыграться. Индивидуальное мастерство Квинси Промеса решила судьбу встречи. «Спартак» сегодня показал чемпионский характер, за ним было приятно наблюдать. Казалось, что матч потерян, но из таких мини-побед создается команда, получается чемпионство и слагаются легенды», — сказал Нигматуллин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.04.2017 08:28
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    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1289

      каа 4 апреля 2017, 09:22

      легенды ..?! опять накурился...
      имело место недооценка соперника...всего то...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +251

      komarinskiy 4 апреля 2017, 09:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так слагаются легенды о бездарных командах, которым повезло, что другие еще бездарнее.

      -6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 апреля 2017, 08:58

      все сказал Руслан по делу

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 08:42

      Очень жаль что многие неадекваты этого не понимают.

      4
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      ...
      Рейтинг: +154

      Liverpool#krasnodar > Диктор 4 апреля 2017, 10:48

      Ты что реально считаешь это чемпионской игрой? Дожали аутсайдера чемпионата на своём поле, ну молодцы. А по факту Оренбург имел кучу моментов но в силу своего мастерства не реализовали

      2
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