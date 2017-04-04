Нигматуллин: «Спартак» показал чемпионский характер. Так слагаются легенды»

Бывший голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин подвел итоги матча 21-го тура чемпионата России с «Оренбургом» (3:2). Напомним, что красно-белые по ходу встречи упустили преимущество в два мяча, но в итоге одержали победу благодаря голу Квинси Промеса на 95-й минуте.

«Я предупреждал всех относительно «Оренбурга». Только вчера вернулся из Турции, где видел, как команда Роберта Евдокимова проводила контрольный матч. Я наслаждался их слаженной работой. Понятно, что игроков высокого класса в составе нет, но командными действиями это нивелируется. Малейшее послабление — и «Оренбург» им сразу воспользовался.

Третий гол Боккетти, который не засчитали, в душе расслабил «Спартак». С такой командой, как «Оренбург», нужно все время держать концентрацию. Нужно отдать должное спартаковцам, они смогли собраться и отыграться. Индивидуальное мастерство Квинси Промеса решила судьбу встречи. «Спартак» сегодня показал чемпионский характер, за ним было приятно наблюдать. Казалось, что матч потерян, но из таких мини-побед создается команда, получается чемпионство и слагаются легенды», — сказал Нигматуллин.