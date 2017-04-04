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    Каррера: «Тигиев провел хороший дебютный матч»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от игры защитника Георгия Тигиева в матче 21-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (3:2). Напомним, что данная встреча стала для 21-летнего россиянина дебютной за красно-белых.

    «Тигиев провел хороший матч. Он был немного скромен, когда мы атаковали, но я поменял его не из-за этого, а потому что его ноги не были готовы на все 90 минут», – заявил Каррера.

    Тигиев перешел в «Спартак» этой зимой на правах аренды из «Анжи». Московский клуб имеет право выкупа футболиста по окончании сезона.

    Источник: ТАСС

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    04.04.2017 07:40
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 4 апреля 2017, 09:08

      А мне не очень понравился. все передачи внедодачу... прям как будто боялся пнуть. пас дает а он не доходит. какие то корявые пасы..может волнение от первого матча в команде чемпионов..

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Obojaemiy 4 апреля 2017, 09:38

      Ну он же человек, волнение присутствовало однозначно

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Obojaemiy 4 апреля 2017, 12:50

      у нас в 21 основная масса подающие..а этот молодец.и главное цепкий!и при ляпах сразу в отбор вступает.а недодачи так это поправимо.мандраж спадет и будет все нормально.и в атаку будет подключаться.его для этого и брали тк в анжи он этим и занимался.и главное не порол отсебячины!! есть игровая дисциплина.для такого возраста плюс

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 4 апреля 2017, 08:41

      Мне он понравился.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 4 апреля 2017, 08:11

      Хорошо сыграл, были конечно ошибки, но в целом - молодец!

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 4 апреля 2017, 08:03

      Жорик с играл хорошо))

      2
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      Рейтинг: +47

      Srres 4 апреля 2017, 08:02

      Да Красава!!!

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      Рейтинг: +33416

      oyabun 4 апреля 2017, 07:46

      Тигиев действительно радует. Ему бы побольше спортивной злости и решительности, как у Ещенко, и будет выходить в основе чаще. Но ничего, наберется еще опыта.

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > klifS 4 апреля 2017, 09:37

      Ещенко вчера голевой отдал, хотя и накосячил, противоречивый игрок, но в самоотдаче ему не откажешь

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