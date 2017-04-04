Каррера: «Тигиев провел хороший дебютный матч»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от игры защитника Георгия Тигиева в матче 21-го тура РФПЛ против «Оренбурга» (3:2). Напомним, что данная встреча стала для 21-летнего россиянина дебютной за красно-белых.

«Тигиев провел хороший матч. Он был немного скромен, когда мы атаковали, но я поменял его не из-за этого, а потому что его ноги не были готовы на все 90 минут», – заявил Каррера.

Тигиев перешел в «Спартак» этой зимой на правах аренды из «Анжи». Московский клуб имеет право выкупа футболиста по окончании сезона.