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    Ракитич — игроку «Гранады» во время матча: «Ты вылетишь в Сегунду, сукин сын»

    Испанские СМИ расшифровали диалог полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича и хавбека «Гранады» Андреаса Перейры во время матча 29 тура Ла Лиги (3:1).

    «Ты вылетишь в Сегунду, сукин сын», — сказал хорват после столкновения с оппонентом.

    «Гранада» занимает 19 место в турнирной таблице. Чтобы покинуть зону вылета, команде Лукаса Алькараса нужно набрать как минимум четыре очка.

    «Барселона» располагается на второй строчке.

    «Гранада» арендовала 21-летнего Перейру у «Манчестер Юнайтед» в августе 2016 года. Бразилец находится в системе английского клуба с 15 лет.

    Источник: Twitter

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    03.04.2017 19:28
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 7 апреля 2017, 22:08

      я извиняюсь перепутал игрока с другим игроком.

      0
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 7 апреля 2017, 21:55

      он сам вылетел на месяц.не копай яму другим а то сам окажешься там

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 3 апреля 2017, 20:09

      Молодцы барселонцы! Пиво пьют, девчонок тр...., матом ругаются. Не то что реалисты.

      1
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      ...
      Рейтинг: +788

      JI e x a > la verdad 3 апреля 2017, 21:45

      что ?)))) давай еще, я реально поржал =))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > JI e x a 4 апреля 2017, 18:13

      Уй в табло, педик. Смейся дальше ;)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3558

      Axe111 3 апреля 2017, 19:44

      вся барсисона такие уе***аны

      -2
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