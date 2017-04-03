Ракитич — игроку «Гранады» во время матча: «Ты вылетишь в Сегунду, сукин сын»

я извиняюсь перепутал игрока с другим игроком.
Испанские СМИ расшифровали диалог полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича и хавбека «Гранады» Андреаса Перейры во время матча 29 тура Ла Лиги (3:1).
«Ты вылетишь в Сегунду, сукин сын», — сказал хорват после столкновения с оппонентом.
«Гранада» занимает 19 место в турнирной таблице. Чтобы покинуть зону вылета, команде Лукаса Алькараса нужно набрать как минимум четыре очка.
«Барселона» располагается на второй строчке.
«Гранада» арендовала 21-летнего Перейру у «Манчестер Юнайтед» в августе 2016 года. Бразилец находится в системе английского клуба с 15 лет.
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— Barcastuff (@barcastuff_real) 3 апреля 2017 г.