Налоговая служба направила в суд материалы о банкротстве «Кубани»

Инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару направила в Арбитражный суд края материалы о признании «Кубани» банкротом. Дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата начала слушаний еще неизвестна.

«Ничего по этому поводу неизвестно, у нас есть финансовые договоренности, работаем в обычном режиме», – прокомментировал данную информацию генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка.

После 29-ти туров желто-зеленые располагаются на девятой строчке в таблице ФНЛ, имея в своем активе 39 очков.