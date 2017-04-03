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    Налоговая служба направила в суд материалы о банкротстве «Кубани»

    Инспекция федеральной налоговой службы №4 по Краснодару направила в Арбитражный суд края материалы о признании «Кубани» банкротом. Дело рассматривается в суде первой инстанции. Дата начала слушаний еще неизвестна.

    «Ничего по этому поводу неизвестно, у нас есть финансовые договоренности, работаем в обычном режиме», – прокомментировал данную информацию генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка.

    После 29-ти туров желто-зеленые располагаются на девятой строчке в таблице ФНЛ, имея в своем активе 39 очков.

    Источник: ТАСС

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    03.04.2017 14:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 апреля 2017, 15:03

      Все, наверное п....ц Кубани! Жаль конечно!

      1
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      Рейтинг: +371

      ASG 3 апреля 2017, 14:33

      Мутко: «Будем поднимать «Кубань»

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