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    РФПЛ. Голы Данни и Дзюбы помогли «Зениту» выиграть у «Рубина»

    В матче 21-го тура российской Премьер-лиги встречались «Рубин» и «Зенит». Судьба матча решилась в концовке первого тайма, когда Мигель Данни и Артем Дзюба смогли отличиться дважды за четыре минуты.

    Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

    «Рубин» – «Зенит» – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Данни, 36; 0:2 – Дзюба, 40.

    «Зенит»: Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 89), Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов, 81).

    «Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Цакташ, М'Вила (Лестьенн, 67), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас, Ахметов (Рочина, 57).

    Предупреждения: Камболов, 76; Набиуллин, 88 – Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65, Кришито, 90.

    Удаление: нет – Юсупов, 83.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.04.2017 15:53
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +2636

      Andrering87 3 апреля 2017, 08:43

      В ворота бомжей не поставили два пеналя.... не звестно выгорал бы тогда бомжатник....судья помог зене....

      -1
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      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > Andrering87 3 апреля 2017, 11:02

      Судья конечно помогал - но Рубин точно был мертвым

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 апреля 2017, 18:53

      Суть победы Зенита заключается не в классной его игре, а в слабой игре Рубина....

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 апреля 2017, 16:50

      Оставьте цыгана в покое, он не хуже и не лучше любого тренера в кальчо.
      Смотрите на его работу в Шахтаре и в Турции, не он покупает и продаёт игроков. Не он строил Крестовский и не он играл за Гарсию. В его молодые годы Стяуа и сборная Румынии были одними из лучших в Европе

      1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > ribavadim 2 апреля 2017, 17:36

      Минус, в данном случае, ты поставил сынок-себе.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 2 апреля 2017, 16:46

      Зенит с победой.
      Рубин вообще ни чего не показал.От слова совсем.

      -1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 2 апреля 2017, 16:24

      Нас с победой!... Но до сих пор не понимаю, что в команде делает Луческу...

      2
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      Рейтинг: +482

      Тоторо 2 апреля 2017, 16:23

      Грустно. Зенит взял своё, по этой игре и не могло быть иначе. Грасия с такими ингредиентами так ничего и не сварил за год. Печалька. Казань деньги на сей раз вложила неудачно, и проект оказался мыльным пузырём. Бывает....

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 апреля 2017, 16:20

      че-то про судью не пишут... как сыграл?

      4
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      ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep > Аид666 2 апреля 2017, 16:26

      Он же играет завтра..., забыл?

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > sssrspartak 2 апреля 2017, 20:27

      Ну не все же такие как ты....

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > sssrspartak 2 апреля 2017, 20:41

      Ну-ну...

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 2 апреля 2017, 16:19

      Победа над мертвым Рубином конечно не показатель - но победа закономерна

      0
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 2 апреля 2017, 16:17

      Гарсию гнать надо из Рубина!

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr > B.G. 2 апреля 2017, 16:19

      Ждут когда до ФНЛ докатит

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. > ijgjr 2 апреля 2017, 16:30

      у Рубина с Горсией, УЖЕ жопа хуже чем в ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +716

      Fju-2 2 апреля 2017, 16:03

      Голы перепутаны.

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