РФПЛ. Голы Данни и Дзюбы помогли «Зениту» выиграть у «Рубина»

В матче 21-го тура российской Премьер-лиги встречались «Рубин» и «Зенит». Судьба матча решилась в концовке первого тайма, когда Мигель Данни и Артем Дзюба смогли отличиться дважды за четыре минуты.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

«Рубин» – «Зенит» – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Данни, 36; 0:2 – Дзюба, 40.

«Зенит»: Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 89), Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов, 81).

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Цакташ, М'Вила (Лестьенн, 67), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас, Ахметов (Рочина, 57).

Предупреждения: Камболов, 76; Набиуллин, 88 – Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65, Кришито, 90.

Удаление: нет – Юсупов, 83.

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