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  • РФПЛ. Голы Данни и Дзюбы помогли «Зениту» выиграть у «Рубина»

РФПЛ. Голы Данни и Дзюбы помогли «Зениту» выиграть у «Рубина»

2 апреля 2017, 15:53
30

В матче 21-го тура российской Премьер-лиги встречались «Рубин» и «Зенит». Судьба матча решилась в концовке первого тайма, когда Мигель Данни и Артем Дзюба смогли отличиться дважды за четыре минуты.

Чемпионат России. РФПЛ. 21-й тур

«Рубин» – «Зенит» – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Данни, 36; 0:2 – Дзюба, 40.

«Зенит»: Лунев, Цаллагов, Иванович, Ломбертс, Кришито, Эрнани, Юсупов, Жулиано (Маурисио, 89), Данни, Дзюба, Кокорин (Шатов, 81).

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Цакташ, М'Вила (Лестьенн, 67), Камболов, Жемалетдинов (Ткачук, 77), Жонатас, Ахметов (Рочина, 57).

Предупреждения: Камболов, 76; Набиуллин, 88 – Юсупов, 49; Ломбертс, 62; Жулиано, 65, Кришито, 90.

Удаление: нет – Юсупов, 83.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит
Комментарии (30)
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maksspartak
1491137736
молодцы Зенит хороший матч был
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батог
1491137932
Для Луческу Балашиха не Москва, как Тихвин не Питер. Зенит выиграл по делу! Но Дзюба хотя бы для понта вспомнил про колено и похромал немножко, а?
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Nesterenko
1491137989
Просто мёртвый Рубин.
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forward33
1491138104
Хорош Данни после возвращения. Не хватило его Зени вначале чемпионата.
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B.G.
1491139045
Гарсию гнать надо из Рубина!
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ijgjr
1491139152
Победа над мертвым Рубином конечно не показатель - но победа закономерна
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Аид666
1491139220
че-то про судью не пишут... как сыграл?
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BarStep
1491139492
Нас с победой!... Но до сих пор не понимаю, что в команде делает Луческу...
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Мары
1491140776
Зенит с победой. Рубин вообще ни чего не показал.От слова совсем.
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ribavadim
1491141038
Оставьте цыгана в покое, он не хуже и не лучше любого тренера в кальчо. Смотрите на его работу в Шахтаре и в Турции, не он покупает и продаёт игроков. Не он строил Крестовский и не он играл за Гарсию. В его молодые годы Стяуа и сборная Румынии были одними из лучших в Европе
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