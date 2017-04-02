Заболотный: «Гол в ворота «Балтики» говорит, что я на правильном пути»

Форвард «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал итог матча с «Балтикой» (2:0) в 29-м туре ФНЛ. Нападающий стал автором одного из голов во встрече.

«Несмотря на то, что «Балтика» находится внизу турнирной таблицы, игра получилась тяжелой для нас. Особенно первый тайм, в котором было много борьбы, жестких стыков. Мы же настраивались и планировали играть более комбинационно, но до перерыва это сделать не удалось. Зато во втором тайме перехватили инициативу и забили два мяча. Забитый мяч был важен и для команды, и для меня лично. Он показывает, что я на правильном пути. Буду работать и постараюсь принести команде максимум пользы до конца чемпионата», – заявил Заболотный.

Форвард в текущем сезоне провел в первенстве ФНЛ 22 матча, в которых забил 11 голов.