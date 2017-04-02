«Эвертон» намерен купить у «Бернли» Кина

«Бернли» в летнее трансферное окно может покинуть защитник Майкл Кин. К 24-летнему футболисту проявляют интерес несколько клубов АПЛ. Однако в «Эвертоне» практически уверены, что игрок подпишет с ними контракт. Стоимость трансфера Кина может составить более 20 миллионов фунтов стерлингов. Источники, близкие к футболисту, считают «ирисок» клубом, который подходит игроку.

Кин в текущем сезоне провел в чемпионате Англии 30 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.