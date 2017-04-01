Примера. «Вильярреал» проиграл «Эйбару»

В матче 29-го тура Примеры «Вильярреал» в родных стенах уступил «Эйбару».

«Желтая субмарина» забила первой усилиями Роберто Сориано, однако во втором тайме пропустила трижды. За минуту до окончания основного времени поединка все тот же Сориано оформил дубль, что, впрочем, уже не повлияло на окончательный итог встречи.

Чемпионат Испании. Примера. 29-й тур

Вильярреал – Эйбар – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Р. Сориано, 18; 1:1 – Леон, 48 (с пенальти); 1:2 – Кике, 54; 1:3 – Инуи, 77; 2:3 – Р. Сориано, 89.

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