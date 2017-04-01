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  • Смолов может появиться в стартовом составе «Краснодара» на игру с «Ростовом»

Смолов может появиться в стартовом составе «Краснодара» на игру с «Ростовом»

1 апреля 2017, 15:14
5

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что нападающий Федор Смолов имеет шансы появиться в стартовом составе «быков» на матч 21-го тура РФПЛ с «Ростовом». 27-летний повредил заднюю поверхность бедра во встрече 18-го тура со «Спартаком» (2:2).

Поединок между желто-синими и «горожанами» состоится в понедельник, 3 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

– Готов ли Смолов играть? Да, можно ожидать его в «старте».

– На тренировке у него много брака было, не попадал в ворота. Как относитесь к этому?

– Ну, бывает. Надо ему было успокоиться, бить не на силу после двух-трех ударов. Бить на технику, забить гол. В целом такие моменты бывают, главное, чтобы они долго не длились.

– В каком состоянии прибыли сборники?

– Сборники, как обычно, вернулись в не очень хорошем состоянии из-за перелетов, игр. У кого-то матчи были товарищескими, у кого-то – официальными. Те, кто играл, – это одна проблема, те, кто не играл, – другая проблема. Многие не тренировались по 3 – 4 дня. В матчах были нагрузки, запасные их не получали. Разное у всех состояние, но нам удалось привести его в общую форму.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Ростов Смолов Федор
Комментарии (5)
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REDAT
1491052772
Отличная новость!!!!!!!!!!!
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афоня72
1491057563
Просто люблю быков!!
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bolela_16
1491111606
как бы не спалился...
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MURAD F. A.
1491123408
РОСТОВ( БЕРДЫЕВ) ОЧЕНЬ ТРУДНЫЙ СОПЕРНИК. ЖДЕМ ДОСТОЙНОЙ ИГРЫ И ПОБЕДЫ КРАСНОДАРА. МОЙ ПРОГНОЗ НИЧЬЯ, НАДЕЮСЬ ЧТО Я ОШИБАЮСЬ........................
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Serjoga
1491141106
Удачи Ростову!
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