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    Смолов может появиться в стартовом составе «Краснодара» на игру с «Ростовом»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что нападающий Федор Смолов имеет шансы появиться в стартовом составе «быков» на матч 21-го тура РФПЛ с «Ростовом». 27-летний повредил заднюю поверхность бедра во встрече 18-го тура со «Спартаком» (2:2).

    Поединок между желто-синими и «горожанами» состоится в понедельник, 3 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

    – Готов ли Смолов играть? Да, можно ожидать его в «старте».

    – На тренировке у него много брака было, не попадал в ворота. Как относитесь к этому?

    – Ну, бывает. Надо ему было успокоиться, бить не на силу после двух-трех ударов. Бить на технику, забить гол. В целом такие моменты бывают, главное, чтобы они долго не длились.

    – В каком состоянии прибыли сборники?

    – Сборники, как обычно, вернулись в не очень хорошем состоянии из-за перелетов, игр. У кого-то матчи были товарищескими, у кого-то – официальными. Те, кто играл, – это одна проблема, те, кто не играл, – другая проблема. Многие не тренировались по 3 – 4 дня. В матчах были нагрузки, запасные их не получали. Разное у всех состояние, но нам удалось привести его в общую форму.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2017 15:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 апреля 2017, 16:51

      Удачи Ростову!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 2 апреля 2017, 11:56

      РОСТОВ( БЕРДЫЕВ) ОЧЕНЬ ТРУДНЫЙ СОПЕРНИК. ЖДЕМ ДОСТОЙНОЙ ИГРЫ И ПОБЕДЫ КРАСНОДАРА. МОЙ ПРОГНОЗ НИЧЬЯ, НАДЕЮСЬ ЧТО Я ОШИБАЮСЬ........................

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 апреля 2017, 08:40

      как бы не спалился...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 1 апреля 2017, 17:39

      Просто люблю быков!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +354

      REDAT 1 апреля 2017, 16:19

      Отличная новость!!!!!!!!!!!

      2
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