Смолов может появиться в стартовом составе «Краснодара» на игру с «Ростовом»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов сообщил, что нападающий Федор Смолов имеет шансы появиться в стартовом составе «быков» на матч 21-го тура РФПЛ с «Ростовом». 27-летний повредил заднюю поверхность бедра во встрече 18-го тура со «Спартаком» (2:2).

Поединок между желто-синими и «горожанами» состоится в понедельник, 3 апреля, и начнется в 19:30 по московскому времени.

– Готов ли Смолов играть? Да, можно ожидать его в «старте».

– На тренировке у него много брака было, не попадал в ворота. Как относитесь к этому?

– Ну, бывает. Надо ему было успокоиться, бить не на силу после двух-трех ударов. Бить на технику, забить гол. В целом такие моменты бывают, главное, чтобы они долго не длились.

– В каком состоянии прибыли сборники?

– Сборники, как обычно, вернулись в не очень хорошем состоянии из-за перелетов, игр. У кого-то матчи были товарищескими, у кого-то – официальными. Те, кто играл, – это одна проблема, те, кто не играл, – другая проблема. Многие не тренировались по 3 – 4 дня. В матчах были нагрузки, запасные их не получали. Разное у всех состояние, но нам удалось привести его в общую форму.