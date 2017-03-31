Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Грасия: «Матч с «Зенитом» – хорошая возможность начать положительную динамику»

Грасия: «Матч с «Зенитом» – хорошая возможность начать положительную динамику»

31 марта 2017, 11:28
1

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о подготовке своей команды к предстоящему матчу 21-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», который пройдет в воскресенье, 2 апреля, в Казани. Он отметил, что команда лишилась Максима Канунникова, который получил травму в сборной России.

– Как команда провела время перерыва на матчи сборных?

– Мы качественно поработали в этот период. У нас было время на подготовку. Большая часть команды была в Казани. Из негативного отмечу травму Максима Канунникова, которую он получил в сборной.

– Все знают, что в команде был не очень приятный разговор, что изменилось?

– Я считаю, что это внутреннее дело команды. Я не думаю, что надо обсуждать это публично. Подобные разговоры случаются.

– Команду ждет большой матч против «Зенита» на «Казань-Арене».

– Да, это будет очень сложная игра. «Зенит» – кандидат на чемпионство. Матч первого круга был одним из худших в нашем исполнении, мы его не забыли. Думаю, что это будет хорошая возможность начать положительную динамику. Мы возвращаемся на «Казань-Арену». Поле «Центрального» не способствовало зрелищной игре. В Казани нам нравится играть везде, но на новом стадионе прекрасная атмосфера. Там приятнее и болельщикам.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Канунников Максим Грасия Хави
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
pro-vad
1490955243
Цыплят по осени считают, посмотрим на каком месте Рубин сезон закончит. Если не будет разницы, зачем платить больше?
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
1
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
1
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
2
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Все новости
Все новости
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
2
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
10
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+