Грасия: «Матч с «Зенитом» – хорошая возможность начать положительную динамику»

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия рассказал о подготовке своей команды к предстоящему матчу 21-го тура российской Премьер-лиги против «Зенита», который пройдет в воскресенье, 2 апреля, в Казани. Он отметил, что команда лишилась Максима Канунникова, который получил травму в сборной России.

– Как команда провела время перерыва на матчи сборных?

– Мы качественно поработали в этот период. У нас было время на подготовку. Большая часть команды была в Казани. Из негативного отмечу травму Максима Канунникова, которую он получил в сборной.

– Все знают, что в команде был не очень приятный разговор, что изменилось?

– Я считаю, что это внутреннее дело команды. Я не думаю, что надо обсуждать это публично. Подобные разговоры случаются.

– Команду ждет большой матч против «Зенита» на «Казань-Арене».

– Да, это будет очень сложная игра. «Зенит» – кандидат на чемпионство. Матч первого круга был одним из худших в нашем исполнении, мы его не забыли. Думаю, что это будет хорошая возможность начать положительную динамику. Мы возвращаемся на «Казань-Арену». Поле «Центрального» не способствовало зрелищной игре. В Казани нам нравится играть везде, но на новом стадионе прекрасная атмосфера. Там приятнее и болельщикам.