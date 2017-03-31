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  • Испания, Португалия, Франция и Италия могут принять участие в Кубке Америки

Испания, Португалия, Франция и Италия могут принять участие в Кубке Америки

31 марта 2017, 08:43
19

Руководство КОНМЕБОЛ рассматривает возможность увеличение стран-участниц Кубка Америки с 12 до 16. В случае, если такое решение будет принято, то ассоциация может пригласить несколько европейских команд для участия в турнире. В частности, называются сборные Испании, Португалии, Франции и Италии. Известно, что федерация футбола Японии также не против участия своей команды в данном турнире.

В 2019 году Кубок Америки пройдет последний раз в нечетные годы. Он пройдет в Бразилии. Уже в 2020 году турнир состоится в США. И с этих пор он будет проходить параллельно с Евро, то есть каждые четыре года.

Источник: Globo
Испания Португалия Франция Испания Япония
Комментарии (19)
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Добрый Вжух
1490939078
Бред, давайте на ЧЕ пригласим Бразилию и Аргентину еще.
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Чеба
1490939119
Не хотелось бы...
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mauxa
1490942095
Бредятина.. В кубке Америки, будут играть сборные из Европы.. Давайте тогда на Евро приглашать Латиноамериканские сборные... бред..на это есть Чемпионат Мира.
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juvseriy
1490944917
Лига наций, команды Европы на кубке Америки... Что дальше? Межпланетный чемпионат)
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КАРАТ
1490945510
А где Россия в этом списке или может я просмотрел у нас тоже бразильцы играют
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slavko33002
1490945632
Херня
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Чеба
1490946140
Интимное мыло *душистик* - чтобы пах пах)
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Nesterenko
1490951753
Вот это действительно бредовая идея.
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ivanthebest
1490953400
Какие-то мутные эти латиносы, то раз в два года проходит, то потом 2 раза за 2 года, то теперь раз в четыре года с синхронизацией с Европой, то теперь им Европейские сборные подавай на заклад, что-то мутят ребятки, мутят, и походу без кокоса здесь явно ничего не обходится...
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Freaky
1490954840
У сеченый вариант Чемпионата Мира получается. И зачем опять проводить турнир в США!? Прошлого раза не хватило?! ))
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