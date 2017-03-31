Испания, Португалия, Франция и Италия могут принять участие в Кубке Америки

Руководство КОНМЕБОЛ рассматривает возможность увеличение стран-участниц Кубка Америки с 12 до 16. В случае, если такое решение будет принято, то ассоциация может пригласить несколько европейских команд для участия в турнире. В частности, называются сборные Испании, Португалии, Франции и Италии. Известно, что федерация футбола Японии также не против участия своей команды в данном турнире.

В 2019 году Кубок Америки пройдет последний раз в нечетные годы. Он пройдет в Бразилии. Уже в 2020 году турнир состоится в США. И с этих пор он будет проходить параллельно с Евро, то есть каждые четыре года.