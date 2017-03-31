Видаль не боится встретиться с «Реалом»

Полузащитник «Баварии» Артуро Видаль заявил, что его команда не боится встретиться с «Реалом» в четвертьфинале Лиг чемпионов.

«Реал» вместе с «Барселоной» и «Баварией» входит в число лучших команд мира. И в этом нет никаких сомнений.

Но для нас никогда не было важно, против кого мы выходим играть. Главное – показать свой футбол и выиграть турнир», – приводит слова Видаля Sport.es.

Первый четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Бавария» – «Реал» состоится 12 апреля в Мюнхене. Ответная встреча пройдет в Мадриде 18 апреля.