«Ростов» получит 30 миллионов за переименование стадиона «Олимп-2»

Глава «Группы Агроком» Иван Саввиди, являющийся спонсором «Ростова», заявил, что клуб получит 30 миллионов рублей за переименование стадиона «Олимп-2». Напомним, стадион будет назван именем известного советского футболиста Виктора Понедельника после ЧМ-2018.

«Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны.

Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на– Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование – радостное событие», – сказал функционер.

Стадион «Олимп-2» носит такое название с 2007 года. Арена вмещает порядка 16 тысяч зрителей.