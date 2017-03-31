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  • «Ростов» получит 30 миллионов за переименование стадиона «Олимп-2»

«Ростов» получит 30 миллионов за переименование стадиона «Олимп-2»

31 марта 2017, 01:44
12

Глава «Группы Агроком» Иван Саввиди, являющийся спонсором «Ростова», заявил, что клуб получит 30 миллионов рублей за переименование стадиона «Олимп-2». Напомним, стадион будет назван именем известного советского футболиста Виктора Понедельника после ЧМ-2018.

«Все затраты мы берем на себя, говорили, что готовы заплатить за это деньги, которые уже заплатили. В сумме будет 30 миллионов: 20 отдали до моей командировки, и 10 еще должны.

Вообще спортивные сооружения в регионах должны носить имена легенд этих регионов, российского и советского спорта. Для меня Понедельник не просто кумир, товарищ, друг, это легенда советского футбола и гордость Ростова-на– Дону, поэтому очевидно, что для меня переименование – радостное событие», – сказал функционер.

Стадион «Олимп-2» носит такое название с 2007 года. Арена вмещает порядка 16 тысяч зрителей.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Ростов Понедельник Виктор
Комментарии (12)
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Мары
1490918022
Во первых для Ростова это нормальные деньги, а во вторых это очень хорошее начинание.Понедельник фигура в масштабе всего советского, да и российского футбола.
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Томь вперёд
1490925031
Отличное переименование, да и деньги неплохие!
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Архипелаг Гуляк
1490935725
Видно в понедельник его мама родила.
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Nerlinger
1490935928
Они же вроде как с клубом разругались и расстались???
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!77
1490936760
Да-да-да. Именно поэтому стадиону Ростсельмаш он присвоил гордое имя своих сигарет. Никогда не поверю в благотворительность и порядочность этого... Ивана.
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ДАША Д
1490937299
На месяц хватит.
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zenit888
1490938268
Савиди делает себе рекламу.
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FanatSerj
1490947528
Да маневр то уже понятен, сейчас дадут имя Понедельника этой по факту полгода-год ее живущему стадиону (а вернее сараю), а потом когда пройдет ЧМ и надо будет давать имя новой большой арене, вот тут то и прохиндеи всякие вылезут. Потому что как раз новой арене хотели дать это имя, а теперь скажут ну мы же одну уже так назвали, не будем же две разные арены одним и тем же именем называть. Поэтому это дальновидный ход, чтобы новую арену обозвать каким нибудь "Агрокомом".
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Таганский
1490953111
Хорошо хоть, что не имени Саввиди..
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Бриг
1490976539
Понедельник конечно достойное название, но 30 млн - смешные деньги.
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