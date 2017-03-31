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Оланаре: «Гончаренко – лучший тренер для меня»

31 марта 2017, 00:19
9

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре высказал мнение о главном тренере армейцев Викторе Гончаренко. По мнению форварда, белорусский специалист очень умный и опытный тренер.

«Я считаю, что Гончаренко – очень умный и опытный тренер. У него множество идей, тактик, стилей игры. Считаю, что это лучший тренер для меня. Он очень хорош для меня, учит многому на поле. Он невероятный тренер и лучший для нашей команды.

Я общаюсь в команде со всеми, так как я играю с ними. Это мои одноклубники, поэтому, конечно же, я общаюсь со всеми. Иногда получается так, что больше всего я общаюсь с Вернблумом. Но опять же, я общаюсь со всеми в команде», – сказал футболист в интервью пресс-службе армейского клуба.

ЦСКА на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Оланаре Аарон Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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Робинзон
1490913343
ещё бы
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sour12
1490924136
Главное колено береги,и нельзя играть продолжать с серьёзной травмой...
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Obi Wan
1490933742
Он рассчитывал но то, что Гончаренко прочтёт.
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vladimir-7
1490934528
Пустая статья, журналисты пишут лишь бы написать что-нибудь и за это получить деньги.
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Snek
1490942594
Вот лизоблюд, он хочет, что его вместо Витиньо ставили в основу.
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ijgjr
1490946864
а что он прав - без любозадство у нас никуда не пройдешь - быстро парень освоился
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himik2-62
1490951325
он на каком разговаривает с гончаром?
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chempion_cska
1490980366
Удачи Аарону Оланаре в ЦСКА!
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