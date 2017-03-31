Оланаре: «Гончаренко – лучший тренер для меня»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре высказал мнение о главном тренере армейцев Викторе Гончаренко. По мнению форварда, белорусский специалист очень умный и опытный тренер.

«Я считаю, что Гончаренко – очень умный и опытный тренер. У него множество идей, тактик, стилей игры. Считаю, что это лучший тренер для меня. Он очень хорош для меня, учит многому на поле. Он невероятный тренер и лучший для нашей команды.

Я общаюсь в команде со всеми, так как я играю с ними. Это мои одноклубники, поэтому, конечно же, я общаюсь со всеми. Иногда получается так, что больше всего я общаюсь с Вернблумом. Но опять же, я общаюсь со всеми в команде», – сказал футболист в интервью пресс-службе армейского клуба.

ЦСКА на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице.