Роналду, Пепе, Навас и Родригес получили выходной от «Реала»

На сегодняшней тренировке «Реала» отсутствовали четыре футболиста основного состава.

Костариканец Кейлор Навас и колумбиец Хамес Родригес получили выходной в рамках восстановления от матчей отборочного турнира к ЧМ-2018.

Аналогичную услугу клуб оказал португальцам Криштиану Роналду и Пепе, которые также поучаствовали в церемонии в аэропорту Мадейры, которому присвоено имя Роналду.

2 апреля команда Зинедина Зидана сыграет с «Алавесом» в рамках встречи 29 тура Примеры. Матч начнется в 17:15 по московскому времени. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице.