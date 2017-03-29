Синицын: «Бухаров – лучший нападающий после Смолова»

Голкипер «Краснодара» Андрей Синицын поделился ожиданиями от матча 21-го тура РФПЛ против «Ростова», а также высказался о важности для команды нападающего Федора Смолова.
– Надеетесь ли сыграть в матче с «Ростовом»?
– Пока что без прогнозов. Конечно, хочется играть каждый матч. Но я могу только хорошо подготовиться.
– Бухаров в последнее время забивал «МЮ» и сборной Бельгии. Лучший нападающий после Смолова на данный момент?
– Исходя из результатов, тяжело с этим спорить. Он забивает, эффективно играет на команду. Поэтому да, сейчас Бухаров полезен для «Ростова» и сборной.
– Гилерме как-то говорил, что самый неудобный нападающий для него в плане ударов — Халк. Кто у вас?
– Халк для всех был неудобен, потому что мяч летит с бешеной скоростью, да еще может менять направление. Смолов тоже сильно бьет, неприятные удары. Хорошо, что мы в одной команде, пропускаю только на тренировках.
– Без Смолова претендовать на первую тройку сложнее?
– Надеемся, к «Ростову» восстановится. Федор, конечно, добавляет вариативности, делает результат. Ждем его возвращения.
Встреча состоится 3 апреля в 21:30 по московскому времени.