Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бышовец: «В сборной достаточно спартаковцев, чтобы предложить поработать Каррере»

Бышовец: «В сборной достаточно спартаковцев, чтобы предложить поработать Каррере»

29 марта 2017, 15:53
12

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец после товарищеского матча сборной России с Бельгией (3:3) выразил мнение, что у команды Станислава Черчесова имеются проблемы в обороне. Также Бышовец прокомментировал возможное приглашение в сборную главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

– Что с обороной?

– Это самая проблемная зона. Идет постоянная ротация, она и влияет на надежность.

– Быть может, вернуть Игнашевича и Василия Березуцкого?

– В этом нет необходимости. Решения приняты игроками, обдуманы ими и взвешены. Они заслуживают уважения. Кроме того, при формировании обороны необходима последовательность.

– Есть такое мнение – если костяк команды составляют футболисты «Ростова», то и работать со сборной должен тренер из этой команды.

– Но в сборной достаточное количество и спартаковцев, чтобы можно было предложить поработать и Каррере. И не могу сказать, что кто-то из «Ростова» выделяется в сборной.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Россия Бердыев Курбан Бышовец Анатолий Каррера Массимо
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Диктор
1490792133
Оставьте Карреру Спартаку.
Ответить
zigbert
1490793125
Нет смысла сейчас менять тренера. Главное что бы у игроков появилась уверенность, как это было во втором тайме с Бельгией.
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1490799343
В Спартаке у Карреры получилось с ходу. Возможно через год перед непосредственно чемпионатом будет иметь смысл обратиться к нему.
Ответить
juvseriy
1490799559
Что он себя не предложил странно)
Ответить
Serjoga
1490802529
Прошли советские времена, когда костяк сборной состоял из победителей чемпионата СССР. О каких спартаковцах идет речь? Кутепов-ноль! Зобнин-чему он научился, так это артистично изображать боль и фолить! В РФПЛ на его борцовские захваты смотрят сквозь пальцы, а в Европе за это пенальти назначают (Бавария-Ростов, фол Гацкана)! Комбаров тоже артист со стажем, и непроходимым и нзаменимым не является! Самедов-ему далеко до Калачева! Навесы в никуда, авось кому-то попадет в ногу или голову! Остается Глушаков! Игрок настроения и здоровья! Будет в хорошей форме-толк от него будет! Теперь о ростовчанах: Бухаров показал себя в этом матче! Полоз пока не готов, у него не получается! Кудряшов-вопросов хватает, но может это не сыгранность, плюс новая атмосфера в сборной, и Кудряшов никогда последнего защитника не играл-не его это место! Так что Хоть Карреру, Хоть Бердыева (от Бердыева толку больше-он отличный тактик и стратег и не "гнется" ни под кого) в сборной не будет игроков, пока будут клубы покупать посредственных легионеров и не давать своим игрокам ходу. Лимит нужно убирать, но и установить планку на покупку легионеров (игрок сборной, обладатель титулов....), хватит уже покупать легионеров, которые "сливают" клуб в ФНЛ, а затем переходят в другой клуб, т.к. ФНЛ не их уровень и в следующем году "сливают" очередной клуб в ФНЛ! Ну это уже другая тема!
Ответить
VVM1964
1490806852
" РУКИ ПРОЧЬ ОТ КАРРЕРЫ " !!!
Ответить
valentin1968
1490807810
Каррера не знает всей кухни. Бердыев знает все и походу из-за этого и не пойдет в сборную. Да и не публичный он человек. Дуэт бы какой сообразить или на троих...
Ответить
mihail200606
1490807997
что за тенденция как только у кого то в клубе рфпл чтото начинает получаться его сразу в сборную сватают... никаких гарантий успеха там нет у этого человека. Шпалыч в свое время зря ушел из ЛОко..
Ответить
bafor
1490822355
И даже тут. на этом зашкваре кто-то ругается.)
Ответить
Главные новости
Соперник России на сентябрь, Батраков жертвует миллионы ради отъезда из страны и другие новости
01:59
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
01:11
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
3
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Все новости
Все новости
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
Названы люди, виновные в проблемах «Локомотива»
Вчера, 23:29
«Локомотиву» предложили Мостового
Вчера, 23:20
1
Бонгонда забил в первом матче после ухода из «Спартака»
Вчера, 23:09
2
Глушаков высказался об уходе Барко из «Спартака»
Вчера, 22:42
1
Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»
Вчера, 22:32
2
Новый инсайд об уходе Энрике из «Зенита»
Вчера, 22:27
2
В РПЛ вычислили «здорового пофигиста»
Вчера, 22:11
Клубу РПЛ предложили Мареза
Вчера, 21:57
3
Касаджиков из «Оренбурга» объяснил, почему не забил пенальти в матче с «Локо»
Вчера, 21:41
5
Галактионов прокомментировал ничью «Локомотива» с «Оренбургом»
Вчера, 21:25
2
ФотоЭкс-игрок «Спартака» отправился в «Тюмень»
Вчера, 21:17
Слуцкий определил, кто напрямую вылетит из РПЛ
Вчера, 20:59
1
Миллер раскрыл позицию насчет ухода Мостового из «Зенита»
Вчера, 20:47
9
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
Вчера, 20:33
11
Четырехкратного чемпиона России внесли в базу «Миротворца»*
Вчера, 20:16
8
Мор определил, кто выиграет в матче «Балтика» – «Спартак»
Вчера, 19:58
4
Жоаозиньо определил, кого нужно благодарить за Сафонова
Вчера, 19:51
В ЦСКА раскрыли детали внутреннего конфликта
Вчера, 19:39
4
Московскому клубу РПЛ предрекли скорый вылет
Вчера, 19:18
4
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:00
РПЛ. Батраков забил, но «Локо» сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1)
Вчера, 18:59
18
Защитник «Зенита» объявил об уходе
Вчера, 18:48
3
Участник Евро-2020 сообщил об уходе из сборной России
Вчера, 18:27
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+