Бышовец: «В сборной достаточно спартаковцев, чтобы предложить поработать Каррере»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец после товарищеского матча сборной России с Бельгией (3:3) выразил мнение, что у команды Станислава Черчесова имеются проблемы в обороне. Также Бышовец прокомментировал возможное приглашение в сборную главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева.

– Что с обороной?

– Это самая проблемная зона. Идет постоянная ротация, она и влияет на надежность.

– Быть может, вернуть Игнашевича и Василия Березуцкого?

– В этом нет необходимости. Решения приняты игроками, обдуманы ими и взвешены. Они заслуживают уважения. Кроме того, при формировании обороны необходима последовательность.

– Есть такое мнение – если костяк команды составляют футболисты «Ростова», то и работать со сборной должен тренер из этой команды.

– Но в сборной достаточное количество и спартаковцев, чтобы можно было предложить поработать и Каррере. И не могу сказать, что кто-то из «Ростова» выделяется в сборной.