«Вест Хэм» не планирует продлевать контракт с Биличем

Руководство «Вест Хэма» не рассматривает возможность продления контракта с нынешним главным тренером команды Славеном Биличем. Главная причина этого нежелания продолжения работы – неудовлетворительные результаты команды в текущем сезоне.

В случае, если результаты в кратчайшие сроки будут улучшены, то существует вероятность продления контракта, о чем можно будет вести переговоры не ранее января. Стоит отметить, что Билич работает в «Вест Хэме» с 2015 года, а его действующий контракт рассчитан до середины 2018 года. Ранее сообщалось, что на роль сменщика Билича рассматривается Яп Стам.

В текущем сезоне «Вест Хэм» после 29 туров занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги 12-е место.