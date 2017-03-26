«Вест Хэм» рассматривает Стама в качестве замены Билича

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич может покинуть свой пост по окончании текущего сезона. Как утверждается, руководство клуба недовольно результатами работы специалиста, а переговоры по продлению контракта были отложены.

Существует вариант, согласно которому хорвата на посту главного тренера сменит Яп Стам. На данный момент 44-летний голландец возглавляет «Рединг».

После 29-ти туров АПЛ «Вест Хэм» занимает в турнирной таблице чемпионата Англии 12-е место, имея в активе 33 очка.