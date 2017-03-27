Агент Давыдова: «Это какой-то вброс! Откуда берется такая информация?»

Футбольный агент Иван Бакулин, представляющий интересы нападающего «Спартака» Дениса Давыдова, опроверг информацию о желании клуба ближайшим летом отдать игрока в аренду.

«Очень интересно, откуда берется такая информация! Конечно, я не знаю, что в головах у руководителей «Спартака», Массимо Карреры и так далее, но то, что перед началом сезона они не хотели расставаться с Денисом, – это факт. Поэтому мы и остались.

Как это будет выглядеть летом я, честно говоря, и сам не знаю. Может, завтра нам позвонят и попросят искать новую команду. Но на данный момент такие темы не поднимались ни со мной, ни с Денисом. Никто не звонил.

На самом деле, я думаю, что это какой-то вброс. По логике вещей сейчас даже не время обсуждать какие-то переходы. До конца сезона 10 туров, команда борется за первое место. И обсуждать сейчас какие-то переходы просто смешно», – сказал Бакулин.

Большую часть сезона-2016/17 Давыдов провел за «Спартак-2» в ФНЛ. На его счету 19 матчей, в которых он забил пять голов. За главную команду Денис сыграл четыре игры, не записав на свой счет результативных действий.