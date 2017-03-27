Парфенов: «Каждая игра для «Тосно» как финал»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов остался доволен игрой в матче 28-го тура первенства ФНЛ против «Динамо», в котором его команда уступила со счетом 1:2.

«Хорошая игра получилась в плане отдачи, накала. У нас не получался быстрый переход в атаку. Было много брака, в отличие от соперника, который дважды выбежал в атаку и забил два мяча.

Будем работать, будем двигаться. Надо исправлять эти ошибки, другого пути нет. Дорогу осилит идущий, такая ситуация.

Шансы на выход в Премьер-лигу? У нас каждая игра как финал, скажем так. В конце чемпионата посчитаем», – сказал Парфенов.

После 28 туров «Тосно» занимает второе место в турнирной таблице первенства ФНЛ, отставая от лидирующего «Динамо» на восемь очков.