Власти Сербии накажут виновных в нападении на болельщиков «Спартака»

Правоохранительные органы Сербии найдут и накажут виновных в нападении на болельщиков «Спартака». Об этом заявил министр МВД Сербии Небойша Стефанович.

«Сербия не будет тренировочной площадкой для хулиганов, которые думают, что на наших улицах можно сводить счеты с местными или иностранными гражданами», – сказал Стефанович.

Напомним, после товарищеского матча между «Црвеной Звездой» и «Спартаком» (2:1) на трех болельщиков московского клуба было совершено нападение. Двое получили ножевые ранения, еще одному прямо на месте происшествия была оказана медицинская помощь.