Касильяс летом может перейти в «Марсель»

Голкипер «Порту» Икер Касильяс может продолжить карьеру во Франции. По информации источника, в услугах 35-летнего испанца заинтересован «Марсель», готовый во время летнего трансферного окна предложить игроку двухлетний контракт.

Напомним, контракт футболиста с португальским клубом рассчитан до лета 2017 года, однако может быть продлен еще на сезон. По данным Transfermarkt, стоимость испанца составляет 3 миллиона евро.

В текущем розыгрыше Примейры Касильяс провел за «Порту» 26 матчей, в 16 из которых не пропустил голов.