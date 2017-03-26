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    Деулофеу: «Сравнения с Месси больно ударили по моему развитию»

    Бывший нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу отметил, что сравнения с Лионелем Месси отрицательно повлияло на него. Игрок, по контракту принадлежащий «Эвертону», текущий сезон проводит в аренде в «Милане».

    «Сравнения с Месси больно ударили по моему развитию. Это порождало слишком много ожиданий от меня со стороны поклонников «Барселоны». Но есть только один Месси», – заявил футболист.

    Деулофеу в текущем сезоне провел в чемпионате Италии девять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.

    Источник: Tribalfootball

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    26.03.2017 07:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 26 марта 2017, 11:59

      это точно, да и не только по тебе! Есть только 2 инопланетных существа да и только!!! Первый это - МЕССИ, а второй далеко не ты! ))

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