Деулофеу: «Сравнения с Месси больно ударили по моему развитию»

Бывший нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу отметил, что сравнения с Лионелем Месси отрицательно повлияло на него. Игрок, по контракту принадлежащий «Эвертону», текущий сезон проводит в аренде в «Милане».

«Сравнения с Месси больно ударили по моему развитию. Это порождало слишком много ожиданий от меня со стороны поклонников «Барселоны». Но есть только один Месси», – заявил футболист.

Деулофеу в текущем сезоне провел в чемпионате Италии девять матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.