Костакурта: «Берлускони слишком стар, чтобы управлять «Миланом»

Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта положительно отозвался о скорой продаже клуба. Новым владельцем команды должен стать китайский холдинг.

«Берлускони слишком стар, чтобы управлять командой, он уже потратил много денег. Я думаю, нам нужны новые средства, а старый владелец имел очень мало видения по будущему клуба. Надо менять и его, и и директора команды», – заявил Костакурта.

Напомним, Берлускони является владельцем итальянского клуба с 1986 года. На данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, имея в активе 53 очка.