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    Костакурта: «Берлускони слишком стар, чтобы управлять «Миланом»

    Бывший игрок «Милана» Алессандро Костакурта положительно отозвался о скорой продаже клуба. Новым владельцем команды должен стать китайский холдинг.

    «Берлускони слишком стар, чтобы управлять командой, он уже потратил много денег. Я думаю, нам нужны новые средства, а старый владелец имел очень мало видения по будущему клуба. Надо менять и его, и и директора команды», – заявил Костакурта.

    Напомним, Берлускони является владельцем итальянского клуба с 1986 года. На данный момент «Милан» занимает в турнирной таблице Серии А седьмое место, имея в активе 53 очка.

    Источник: Tribalfootball

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    26.03.2017 06:52
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