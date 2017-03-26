Сусо заявил, что будет рад вернуться в Примеру

Полузащитник «Милана» Сусо заявил, что не против возвращения в чемпионат Испании, в котором он выступал за «Альмерию». Также хавбек поделился ожиданиями от встречи против «Интера».

«Да, у меня контракт с «Миланом», но не стану скрывать, что мне было бы приятно вернуться домой. Я очень прибавил в Италии с точки зрения тактики, Монтелла помог моему росту как игрока. У нас есть все, чтобы вновь показывать хорошую игру и добиваться результата. Мы довольны, потому что прогресс «Милана» говорит о том, что все делается правильно. Дерби с «Интером» будет особенным, думаю, нас ждет веселая игра», – сказал футболист.

«Милан» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А.