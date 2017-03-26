Кроос: «Китай и МЛС – это не мой вариант»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что в ближайшее время не намерен переезжать в Китай или США, а также поделился мнением о перспективах мадридского клуба в Лиге чемпионов.

«Я думаю, что смогу еще несколько лет сыграть на высочайшем уровне. Китай и МЛС? Это не для меня. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то на какой-то стадии нам все равно предстоит сразиться с командами уровня «Барселоны» или «Баварии». Мне всегда нравились подобные вызовы, я люблю играть против сильнейших», – сказал хавбек.

Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реалу» будет противостоять «Бавария».