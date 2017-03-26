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    Кроос: «Китай и МЛС – это не мой вариант»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос заявил, что в ближайшее время не намерен переезжать в Китай или США, а также поделился мнением о перспективах мадридского клуба в Лиге чемпионов.

    «Я думаю, что смогу еще несколько лет сыграть на высочайшем уровне. Китай и МЛС? Это не для меня. Если мы хотим выиграть Лигу чемпионов, то на какой-то стадии нам все равно предстоит сразиться с командами уровня «Барселоны» или «Баварии». Мне всегда нравились подобные вызовы, я люблю играть против сильнейших», – сказал хавбек.

    Напомним, в четвертьфинале Лиги чемпионов «Реалу» будет противостоять «Бавария».

    Источник: Football Espana

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    26.03.2017 00:07
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 30 марта 2017, 13:13

      Не рановато ли Тони задумываться о Китае и МЛС?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 26 марта 2017, 00:51

      на ближайшее время нет

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