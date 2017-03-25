«Наполи» вступил в борьбу за Горецку

«Наполи» поспорит с «Тоттенхэмом» и «Арсеналом» за полузащитника «Шальке» Леона Горецку. «Партенопейцы» готовы сделать гельзенкирхенцам предложение в ближайшее трансферное окно.

По информации источника, «шпоры» и «канониры» также готовы летом обратиться к кобальтовым по трансферу 22-летнего игрока. При этом «Шальке» не против продажи футболиста, который отказался продлевать соглашение, истекающее в июне 2018 года.

В нынешнем сезоне Горецка принял участие в 31-м матче, отметившись шестью голами и двумя результативными передачами.