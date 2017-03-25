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Непомнящий: «Кокорин – необычайно талантливый футболист»

25 марта 2017, 10:09
11

Российский специалист Валерий Непомнящий после поражения сборной России от Кот-д'Ивуара (0:2) выразил мнение, что национальной команде мог бы помочь нападающий «Зенита» Александр Кокорин. По мнению Непомнящего, 25-летний форвард и близко не реализовал свой потенциал.

– Футболист необычайно талантливый, хорошо работает с мячом, скоростной. В первой линии способен сыграть на любой позиции. Очень жаль, что свой потенциал реализовал пока от силы на 25 процентов. Причина, на мой взгляд, исключительно в психологии. Не скажу, что сейчас на поле он отбывает номер. Нет, старается, бьется, но не хватает куража. Кокорину нужно разозлиться на самого себя. Взорваться, получить какой-то толчок – и заиграет не хуже, чем Смолов.

– Не разуверились в Кокорине?

– Надежда умирает последней. Если б я был его тренером, возможно, сумел бы подобрать к парню ключик. Мне всегда нравился этот игрок.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 20 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр Непомнящий Валерий
Комментарии (11)
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spartakuz
1490427859
Валерий Кузьмич Непомнящий - по жизни сам очень порядочный и добрый человек. Поэтому никогда и ни о ком плохо не отзывается. О Кокорину следует хорошенько подумать о своих действиях на поле и вне.
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пряник929
1490429151
В чем??? В разгульной ночной жизни???В езде на авто??? В кабаке??? На поле он как болванчик....
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polt
1490429676
Может и был талантлив, но на данный момент ноль на поле... Профукал он свой талант.
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Cant Stop
1490434750
Экспропреировать нажитое у наших футболистов и сделать зп не более 50 тысяч р в месяц.....сразу появятся свои месси хави и пуйоли
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Garrincha58
1490443224
Непомнящий а я всегда вас уважал, но вы наверное слепой, если увидели как Кокорин обращается с мячом и какой же он скоростной может на своем Бугатти он и скоростной, что даже не замечает двойные полосы, а на футболе ленивый зажратый сытый котяра
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APchelov
1490444392
Да у нас практически все игроки - это нераскрытые таланты, зарытые в кучу денег
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subbotaspartak
1490449239
Да ты уже не Помнишь - про кого говоришь, Ишь!
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polt
1490457601
Бред непомнящего.
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zenit2012
1490528234
Кокорин ведет себя как Рональдо, у него мысли заняты другим... Если это талан, то мне грустно за наш футбол...
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