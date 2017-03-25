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    Непомнящий: «Кокорин – необычайно талантливый футболист»

    Российский специалист Валерий Непомнящий после поражения сборной России от Кот-д'Ивуара (0:2) выразил мнение, что национальной команде мог бы помочь нападающий «Зенита» Александр Кокорин. По мнению Непомнящего, 25-летний форвард и близко не реализовал свой потенциал.

    – Футболист необычайно талантливый, хорошо работает с мячом, скоростной. В первой линии способен сыграть на любой позиции. Очень жаль, что свой потенциал реализовал пока от силы на 25 процентов. Причина, на мой взгляд, исключительно в психологии. Не скажу, что сейчас на поле он отбывает номер. Нет, старается, бьется, но не хватает куража. Кокорину нужно разозлиться на самого себя. Взорваться, получить какой-то толчок – и заиграет не хуже, чем Смолов.

    – Не разуверились в Кокорине?

    – Надежда умирает последней. Если б я был его тренером, возможно, сумел бы подобрать к парню ключик. Мне всегда нравился этот игрок.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2017 10:09
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    Комментарии11
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 26 марта 2017, 14:37

      Кокорин ведет себя как Рональдо, у него мысли заняты другим... Если это талан, то мне грустно за наш футбол...

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 марта 2017, 19:00

      Бред непомнящего.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 марта 2017, 16:40

      Да ты уже не Помнишь - про кого говоришь,
      Ишь!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 25 марта 2017, 15:19

      Да у нас практически все игроки - это нераскрытые таланты, зарытые в кучу денег

      6
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 марта 2017, 15:00

      Непомнящий а я всегда вас уважал, но вы наверное слепой, если увидели как Кокорин обращается с мячом и какой же он скоростной может на своем Бугатти он и скоростной, что даже не замечает двойные полосы, а на футболе ленивый зажратый сытый котяра

      2
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    • ...
      Рейтинг: +286

      Cant Stop 25 марта 2017, 12:39

      Экспропреировать нажитое у наших футболистов и сделать зп не более 50 тысяч р в месяц.....сразу появятся свои месси хави и пуйоли

      0
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      Рейтинг: +4934

      polt 25 марта 2017, 11:14

      Может и был талантлив, но на данный момент ноль на поле... Профукал он свой талант.

      4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop > polt 25 марта 2017, 12:40

      забыл его в раздевалке Динамо =))

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 25 марта 2017, 11:05

      В чем??? В разгульной ночной жизни???В езде на авто??? В кабаке??? На поле он как болванчик....

      2
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz 25 марта 2017, 10:44

      Валерий Кузьмич Непомнящий - по жизни сам очень порядочный и добрый человек. Поэтому никогда и ни о ком плохо не отзывается. О Кокорину следует хорошенько подумать о своих действиях на поле и вне.

      4
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > spartakuz 25 марта 2017, 10:58

      Абсолютно согласен

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