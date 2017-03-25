Непомнящий: «Кокорин – необычайно талантливый футболист»

Российский специалист Валерий Непомнящий после поражения сборной России от Кот-д'Ивуара (0:2) выразил мнение, что национальной команде мог бы помочь нападающий «Зенита» Александр Кокорин. По мнению Непомнящего, 25-летний форвард и близко не реализовал свой потенциал.

– Футболист необычайно талантливый, хорошо работает с мячом, скоростной. В первой линии способен сыграть на любой позиции. Очень жаль, что свой потенциал реализовал пока от силы на 25 процентов. Причина, на мой взгляд, исключительно в психологии. Не скажу, что сейчас на поле он отбывает номер. Нет, старается, бьется, но не хватает куража. Кокорину нужно разозлиться на самого себя. Взорваться, получить какой-то толчок – и заиграет не хуже, чем Смолов.

– Не разуверились в Кокорине?

– Надежда умирает последней. Если б я был его тренером, возможно, сумел бы подобрать к парню ключик. Мне всегда нравился этот игрок.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кокорин забил три гола в 20 матчах.