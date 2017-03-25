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    Ярмоленко хочет перейти в один из сильнейших европейских чемпионатов

    Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своих планах на будущее. 27-летний украинский форвард подчеркнул, что желает продолжить карьеру в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

    «Разговоры об уходе из «Динамо» идут уже достаточно давно. Если будет хорошее предложение, которое устроит и клуб, и меня лично, то президент готов меня отпустить.

    Мы рассматриваем топ-4 чемпионата: Англия, Испания, Италия, Германия», – приводит слова Ярмоленко «Футбол 24».

    В нынешнем сезоне чемпионата Украины Ярмоленко забил пять голов и сделал два результативных паса в 18 матчах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.03.2017 08:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      Ailend 27 марта 2017, 11:25

      После игры Хорватия Украина. На Ярмолу Лион уже нацелился вроде.

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    • ...
      Рейтинг: +104

      Дополнительная минута 25 марта 2017, 11:06

      так переходи или не зовут?

      0
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