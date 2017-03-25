Ярмоленко хочет перейти в один из сильнейших европейских чемпионатов

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко рассказал о своих планах на будущее. 27-летний украинский форвард подчеркнул, что желает продолжить карьеру в одном из сильнейших европейских чемпионатов.

«Разговоры об уходе из «Динамо» идут уже достаточно давно. Если будет хорошее предложение, которое устроит и клуб, и меня лично, то президент готов меня отпустить.

Мы рассматриваем топ-4 чемпионата: Англия, Испания, Италия, Германия», – приводит слова Ярмоленко «Футбол 24».

В нынешнем сезоне чемпионата Украины Ярмоленко забил пять голов и сделал два результативных паса в 18 матчах.