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    Самедов: «Фернандо и Луис Адриано быстро схватывают русский язык»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением об уровне владения русским языком своих одноклубников Фернандо и Луиса Адриано. По его словам, игроки делают большие успехи в его изучении.

    Кроме того, футболист отметил, что бразилец Марио Фернандес, прошлым летом получивший паспорт гражданина РФ, принесет пользу национальной команде, несмотря на незнание языка.

    – Не смущает, что Марио пока не знает русского языка?

    – У Гилерме с русским объективно получше. Но Фернандес уже в любом случае в сборной. Он получил гражданство. И все рады видеть его в команде, ведь в уровне этого футболиста никто не сомневается. Его появление – несомненный плюс.

    – Кто из многочисленных легионеров, с которыми доводилось играть, выучил язык особенно быстро?

    – Из последнего понравилось, как схватывают все Фернандо и Луис Адриано. Но они ведь выступали на Украине, так что ничего удивительного.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.03.2017 22:39
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23534

      Мары 24 марта 2017, 01:08

      Ну Массимо знал кого подбирать в команду.

      -2
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