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  • Самедов: «Фернандо и Луис Адриано быстро схватывают русский язык»

Самедов: «Фернандо и Луис Адриано быстро схватывают русский язык»

23 марта 2017, 22:39
1

Полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Самедов поделился мнением об уровне владения русским языком своих одноклубников Фернандо и Луиса Адриано. По его словам, игроки делают большие успехи в его изучении.

Кроме того, футболист отметил, что бразилец Марио Фернандес, прошлым летом получивший паспорт гражданина РФ, принесет пользу национальной команде, несмотря на незнание языка.

– Не смущает, что Марио пока не знает русского языка?

– У Гилерме с русским объективно получше. Но Фернандес уже в любом случае в сборной. Он получил гражданство. И все рады видеть его в команде, ведь в уровне этого футболиста никто не сомневается. Его появление – несомненный плюс.

– Кто из многочисленных легионеров, с которыми доводилось играть, выучил язык особенно быстро?

– Из последнего понравилось, как схватывают все Фернандо и Луис Адриано. Но они ведь выступали на Украине, так что ничего удивительного.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Спартак Самедов Александр Адриано Луис Фернандо
Комментарии (1)
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Мары
1490306920
Ну Массимо знал кого подбирать в команду.
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